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影／直逼人類極限！ 宇樹機器人跑出10米/秒刷新全球紀錄

記者任以芳／綜合報導

全球機器人競速紀錄再次被刷新！宇樹科技昨11日發布最新影片，旗下H1人形機器人跑出10米/秒的驚人峰值速度，不僅刷新全球人形機器人紀錄，更直逼人類極限，僅略慢於飛人博爾特（Usain Bolt）保持的10.44米/秒世界紀錄。隨著技術突破，宇樹科技已於3月20日正式獲准受理科創板IPO申請，擬募資42.02億元人民幣。若順利掛牌，這家估值在9個月內大增230%的企業，初始市值預計至少達到420億元，年僅「90後」的創辦人王興興身家也將一舉突破140億元。

根據宇樹科技公布的參數，H1人形機器人身高180厘米，體重約62kg，腿長0.8米。最新的測試中，這款機器人展現了驚人的運動性能，跑出10米/秒的峰值速度，遠超原先標定的3.3米/秒移動速度。

為了追求極限性能，參與測試的H1進行了適賽化改造，去掉了頭部與手部，在鏡頭中呈現出極具「賽博朋克」感的狂奔畫面，那種快速奔馳感，幾乎快超越人類速度，驚呆大陸許多網友。

▲▼ 宇樹科技H1人形機器人飆速衝刺，產值估達420億擬爭「A股第一股」 。（圖／翻攝 宇樹科技官網）

▲ 宇樹科技H1人形機器人飆速衝刺，產值估達420億擬爭「A股第一股」 。（圖／翻攝 宇樹科技官網）

宇樹科技創辦人王興興之前在亞布力論壇曾預言，雖然目前機器人百米速度尚未超越人類，但預計今年年中，中國的機器人就能跑得比博爾特更快。目前H1的表現顯然已接近此一目標，成功以普通人的體質，跑出了世界冠軍等級的速度。

技術領先的同時，宇樹科技的資本路徑也備受市場矚目。3月20日，上交所受理其科創板首發申請，擬募資規模達42.02億元。以10%的公開募股比例推算，宇樹科技的初始發行市值將至少達到420億元，有望成為「A股人形機器人第一股」。（單位：人民幣，同下）

值得關注的是，宇樹科技的估值在短期內迎來爆發式增長。2025年6月融資時，其投後估值為127億元，僅僅時隔9個月，隨著IPO申請的推進，估值大增230%。市場分析指出，這反映了資本市場對於人形機器人賽道的高度預期及溢價紅利。

另外，資料顯示，王興興身兼董事長、總經理及CTO，是公司的核心控制人。他直接與間接合計持有宇樹科技33.3583%股權，在表決權差異安排下，合計控制公司68.78%的表決權。若依照420億元的市值估算，這位「90後」實控人的個人身家將達到140億元。

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