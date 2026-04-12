好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺　反轉：她和小王聯手

▲普里揚卡在鏡頭前聲淚俱下，怎知她才是殺害丈夫的幕後主謀。（圖／翻攝自新德里電視台）



記者王佩翊／編譯

印度中央邦（Madhya Pradesh）一名28歲的香料商人德夫克里希納（Purohit Devkrishna）日前在家中遭搶匪殺害，而他的妻子普里揚卡（Priyanka）在案發後崩潰表示，自己親眼目睹丈夫被害，自己則是被撕爛衣服。然而警方調查後卻發現，她才是真正的主謀，只因嫌棄丈夫長得醜、皮膚黑，竟與外遇對象合謀買凶殺人。

根據《新德里電視台》報導，死者德夫克里希納4月7日深夜被發現陳屍家中，身上滿是傷痕。而他的妻子普里揚卡在接受媒體採訪時，面對鏡頭神情哀戚地描述被害過程。

Priyanka Purohit from Dhar, MP, faked a robbery: tied up with husband, claimed looters killed him & stole valuables. Police found items hidden in her room. She conspired with lover, paid ₹1L to contract killer. Oscar-level acting in tears, busted in hours. Pure evil???? pic.twitter.com/mWhbF9FuiR — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 9, 2026

她說，「搶匪捂住我的嘴，威脅不給錢就要把我殺掉。他們先是把我的手腳捆住、撕爛我的衣服，還把我拖到各處搜刮財物。我哀求他們拿走所有東西，只要留下我們的命，但他們最後還是殺了我丈夫。」這段影片隨後在社群媒體瘋傳，引發大批網民同情。

隨着警方深入調查，案情卻出現反轉。警方發現當晚房門「故意沒有上鎖」，且在後續搜查中，竟在屋內找到了普里揚卡聲稱「被搶走」的35萬盧比（約新台幣12萬元）財物與珠寶。而在嚴厲審訊下，普里揚卡的心理防線崩潰，坦承自己才是幕後黑手。

調查指出，普里揚卡因嫌棄丈夫德夫克里希納長得太黑、不好看，認為對方「不配擁有自己」，因此與外遇對象卡姆萊什（Kamlesh）合謀，以10萬盧比（約新台幣3.8萬元）的價格聘請殺手巴蒂（Surendra Bhati）。案發當晚，她故意留門讓殺手進入，趁丈夫熟睡時痛下殺手，隨後將房間翻得亂七八糟偽裝成搶案。

德夫克里希納的家屬對此結果並不意外。受害者的姊姊喬蒂（Jyoti）憤怒表示，弟媳長期羞辱弟弟稱，「你長得黑、不配我，我值得更好的男人。」她更透露，自2020年起就發現普里揚卡整天手機不離手，疑似早有外遇。目前普里揚卡、情夫及殺手均已被警方逮捕。