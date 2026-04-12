丹麥男騎30萬「神車」擦撞慘摔　 彰化警暖舉讓他狂讚

▲丹麥籍車手騎30萬元單車遭撞，彰警貼心載他返家。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市昨日市發生一起離奇車禍，一名丹麥籍男子騎自行車與機車擦撞。警方到場後發現，該名外籍單車騎士雖然只有輕傷，但他的自行車光車架就要20多萬台幣，整輛車加起來超過30萬元。不過，更讓人感動的是轄區彰化警分快官派出所員警見狀，立即將人車送回家，暖心舉動，讓該名騎士直呼「台灣警察好棒！」

這起事件發生在11日，一名住在台中的丹麥男子騎著自行車到彰化市運動，行經彰南路時，與一輛機車發生碰撞，當場連人帶車噴飛倒地。彰化警分局快官派出所員警到場後，幸好他只有擦傷，但自行車車架和輪胎都受損。

▲丹麥籍車手檢視單車遭撞情形。

男子告訴警方，光是車架就要7000美元，大約超過20萬台幣。警方拍照請教前自行車國手，證實這確實是碳纖維高階公路車，在車友圈有「神車」封號，連一對板輪也要價10萬元。

雖然車禍責任歸屬和賠償還待釐清，但警方得知男子住在台中，立即開車把他和這輛昂貴的自行車一起送回家。這名丹麥男子感動到不斷鞠躬道謝，還說「台灣警察好棒，有您真好！」他甚至把警方熱心助人的經過，分享給國外的朋友，成為一場暖心的國民外交。