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中國解禁我農漁產品　農業部：對岸風險高「持續拓展多元多外銷」

▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會漁業署主辦「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚,萊爾富及東森購物等國內企業也以實際行動力挺國產水產品。（圖／記者李毓康攝）

▲4年前對岸以檢出禁用藥物為由終止我國石斑魚輸入。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

中國今天公布對台十項政策，農漁產品可恢復輸入。農業部表示，中國屢次無預警且無事先通知並忽視諮商情況下暫停我國農漁產品進口，顯見其市場具高度風險及不確定性。近年已透過「分散風險、多元佈局」策略開拓多元外銷市場，將以此方向，持續保障農漁民收益與確保產業永續發展。

農業部表示，中國屢次無預警且無事先通知的情況下，暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農漁產品進口，更忽視我方多次希望進行諮商，以恢復兩岸農產貿易之要求，嚴重影響我農民收益，中方這種做法完全不符合國際規範，也無科學依據，顯見中國市場具高度風險及不確定性。

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農業部表示，中國自111年6月起全面暫停我國石斑魚進口，期間我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方敘明我國在石斑魚養殖產業管理措施，並提供輸中石斑魚養殖場合格登錄名單，迄今中方並未回應且對所公布資料並無相關說明，顯見中國政策不透明且具高度不確定性，實非台灣農產品外銷可長期依賴之穩定市場。

針對中方提及將「研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」一事，農業部表示，我國以漁業法及遠洋漁業等法規對遠洋漁船進行管理，漁船在國外港口整補，必須考量業界需求，以及港口國與我合作及分享資訊關係，以共同打擊IUU漁撈行為。此外，台灣與中國在遠洋漁業屬競爭關係，台灣漁船仍應停靠符合我國規定與合作需求之各國港口，以利遠洋漁業管理。

農業部重申，中國市場具高度風險及不確定性，未來將持續輔導我國遠洋漁業放眼全球、佈局國際市場，包括強化衛生管理，取得國際認驗證等，以提升我國遠洋漁業產業競爭力，並擴大外銷市場、增加漁民收益。

政府近年來積極推動農產品出口市場多元化，已展現具體成果。農業部表示，例如生鮮蔬果輸中佔比從108年最高73.0%降到111年僅1.3%，114年佔比微幅增加至12.6%，仍較108年大幅降低。而鳳梨原本外銷高度依賴中國市場，經農業部與農民共同努力拓銷日本市場，鳳梨銷日數量從109年的2,160公噸，增至114年16,014公噸，成為台灣鳳梨最大出口國，也帶動鳳梨輸往新加坡、紐澳等高端市場成長。

農業部指出，會持續透過科學化管理及冷鏈建設，提升石斑魚品質，每年持續外銷美國、加拿大、日本、馬來西亞、泰國及關島等市場。

農業部呼籲對岸，遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，儘速恢復台灣農產品輸入，以順暢兩岸貿易。

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