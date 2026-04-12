陸10項對台政策　總統府：交流武器化！把兩岸事務當經濟脅迫

▲總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文12日返台前，中國大陸宣布10項對台政策，包含開放上海及福建的陸客自由行、引進台灣農漁產品等。對此，總統府發言人郭雅慧表示，中國常將兩岸交流工具化、武器化，各項所謂「措施」帶有高度不確定性，時開、時斷，時而選擇性開放、時而以莫須有藉口叫停；她質疑，此次中國是否又會如同過去，把兩岸事務作為「經濟脅迫」而故技重施。

郭雅慧表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，並且在確保國家、國民以及產業利益下，任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易的籌碼。

郭雅慧指出，長期以來，中國常將兩岸交流工具化、武器化，各項所謂「措施」帶有高度不確定性，時開、時斷，時而選擇性開放、時而以莫須有藉口叫停，多年來對我國產業、農漁民帶來難以估計的傷害，這次所公布的「十項措施」，多數為長期以來時開時禁，毫無遵循市場機制及國際規範的項目，並且一如過去不循既有管道與我國政府洽商，此次中國是否又會如同過去，把兩岸事務作為「經濟脅迫」而故技重施。

郭雅慧強調，兩岸任何開放措施都涉及政府公權力與制度管理事項，中方若真有意推動相關措施，應透過既有溝通聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商，以作真正有利兩岸交流健康有序發展的各種安排。