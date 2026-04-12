日本船長「剛開自動駕駛」就落海！沒穿救生衣　狂游50分奇蹟存活

▲日本一名船長才剛打開自動駕駛就落海，但卻在沒穿救生衣的情況下，順利游上岸。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本一名61歲冷凍運搬船船長航行於愛媛縣宇和島市外海時意外墜海，由於當時船隻正處於自動駕駛狀態，因此直接拋下他繼續前進。這名船長在未穿著救生衣、海水溫度僅18度的惡劣情況下，憑藉驚人意志力奮力游了約1公里，最終耗時50分鐘成功登上離島，奇蹟生還。

宇和島海上保安部報導，該艘水產公司的冷凍搬運船3月25日上午7時航行於三浦半島與戶島之間的海域時，61歲的船長在切換為自動駕駛後，準備從操舵室經由梯子前往甲板，卻不慎失足跌入大海。

由於船隻維持自動航行，船長墜海後只能眼睜睜看著自家的船揚長而去。當時船上還有另外2名工作人員，但兩人都沒察覺船長已經墜海。直到船隻在自動操縱下繼續行駛約5分鐘，最後重重撞上海中的養殖魚棚架，員工才驚覺操舵室空無一人。隨後透過船長妻子向海上保安部通報，才展開搜救。

事發當下氣候不佳，陰雨綿綿，且吹著強風，船長在沒有救生衣保護的情況下，奮力游向最近的戶島，經過約50分鐘的搏鬥，終於成功登陸，所幸身體狀況良好並未受傷。

宇和島海上保安部指出，雖然該名船長幸運獲救，但仍強力呼籲海上作業者務必穿著救生衣。根據海上保安廳統計，2019年至2024年間，落海者的存活率在「有穿救生衣」時高達87%，但若「未穿救生衣」，存活率則會驟降至47%。