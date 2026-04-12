百萬YTR收傳票「攜金卡到庭」！全場瘋猜　疑「8年老粉」開告

▲丁特。（圖／記者孟育民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber丁特近日在Threads貼出一張法院傳票，內容竟寫著開庭時要攜帶「金卡」，讓他傻眼直呼「誰他X告我，還叫我開庭要帶金卡」，貼文一出立刻掀起討論。專門做網紅時事報導、整理、評論的YTR「峰哥Fege」就整理懶人包，指出疑似是8年特粉開告。

這次的事件是有人告丁特妨害名譽，4月23日要開庭，但不知道是誰告的，只是傳票備註寫下，「務必到庭，如無正當理由不到庭者，得依刑事訴訟法規定命拘提，另請攜帶『特好喝』之金卡到庭。」引發討論。（補充：持「特好喝」金卡至門市，可享飲料買一送一的優惠）

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就有網友懷疑發問「上次那個金卡乞丐？」引來峰哥整理事件。他表示，在2025年10月，丁特某次在直播遊戲時，被一名觀眾詢問「買聯名飲料不是用聯名杯裝，這是正常的？」丁特解釋可能是杯子不夠或店員用錯。

「8年特粉」觀眾為金卡開告？

但其實該名觀眾先前已經買過兩次，有向店員詢問，不過沒有接受更換杯子的提議，後來向客服反映，客服提出補償飲料，他一樣不接受，而是回覆「低級錯誤，用幾杯飲料打發，你們根本不痛不癢，你們絕對可以用你們丁特老闆當衛生紙發的會員金卡來解決這個低級錯誤」，直呼對店家的處理方式感到心寒。

而丁特在直播中有出示店家和觀眾的對話，認為客服回覆得很客氣，不理解為何觀眾會覺得被當成乞丐。後來觀眾要求私下對話，聲稱自己是8年特粉，並再講了一次事情經過。丁特聽了覺得，如果想要杯子可以直接說，賠的飲料比杯子還貴，不用刁難客服發金卡，「最後他們也聊不出什麼結果，丁特就把通話掛了。」

為金卡抖內「特哥你好，我是乞丐」

只是對話結束後，丁特還是繼續在直播中補充，觀眾則繼續透過抖內發言，丁特忍不住爆氣，認為客服態度真的很客氣，也有提方案彌補，可是觀眾似乎只想要金卡，讓丁特不禁直呼，「又不是飲料做錯，杯子給錯，那一個杯子就兩三塊錢，我賠你150塊的飲料，你還要嫌我把你當乞丐，不是莫名其妙嗎？」

丁特還氣到表示，如果該名觀眾承認自己是乞丐，就寄送金卡。沒想到，對方還真的抖內留言「特哥你好，我是乞丐」，並私訊客服「這樣你們有權限給我金卡了嗎？」「小編不要已讀不回，特哥已經直播公告他要發。」

丁特收傳票「攜金卡到庭」傻眼

這個態度讓丁特覺得很不舒服，也認為金卡是要請粉絲喝飲料，「不是要請乞丐喝」，最後決定不給金卡了。不過，畢竟尚未開庭，不清楚是不是該位觀眾開告丁特。丁特本人則在留言處現身，無奈表示，「禮拜一等律師打去法院問才知道是誰告的 = =」。