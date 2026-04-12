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上海、福建陸客來台自由行將重啟　學者：觀光產值上看200億

▲▼桃園機場春節總運量約170.6萬人次，日均量約15.5萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲陸方宣布推動恢復上海及福建陸客來台自由行。（資料圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸，陸方在「鄭習會」後宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行。學者預估一年可增加約40萬到50萬名陸客來台，經濟產值上看200億元。

中國大陸在「鄭習會」後宣布十項促進兩岸措施，其中包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行，以及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

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靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，大陸恢復上海及福建陸客赴台自由行，對台灣觀光有一定的幫助，過去陸客來台一年約有400萬人，其中自由行約有200萬人，陸客來台省市約有20個區域，平均一個區域來台自由行約有10萬人，上海人口多、福建離台灣近，推估上海和福建來台自由行人數基本盤較多，一年約有40萬到50萬。

黃正聰指出，去年陸客來台約有50萬多人次，若今年開放上海、福建民眾來台自由行，陸客一年來台人數有機會可破百萬人次，若以一年增加40萬名陸客來台自由行且每人消費5萬元估算，對台灣經濟產值一年可上看200億元，對台灣觀光會有幫助。

黃正聰表示，目前台灣民眾可以赴大陸自由行，雖然台灣名義上有禁團令，旅行社不能組團赴陸，但實際上沒有嚴格禁止，多數旅行社用交流和參訪模式招攬旅客赴陸旅遊，因此去年台灣旅客赴大陸約有300多萬人，陸客來台50多萬人，去年落差達6倍，台灣旅客赴陸已恢復7成至8成，陸客來台僅恢復1成，若未來上海和福建民眾恢復來台自由行，陸客來台將可恢復至3到4成。

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