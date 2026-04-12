台中四港同步出擊！20船環保艦隊出海　40分鐘撈295kg垃圾

▲台中20船環保艦隊昨日出海，短短40分鐘就撈了295kg垃圾。（圖／台中市環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

為落實海洋環境永續經營，推動潔淨海洋願景，台中市環保局昨(11)日辦理「環保艦隊海漂垃圾淨海活動」，號召在地漁民組成的環保艦隊，於松柏、梧棲、麗水及塭寮四處漁港同步出海清除海漂垃圾，動員逾20艘船舶，結果才短短40分鐘，就在四漁港清除海漂垃圾約295公斤。

昨日活動從下午展開，四個漁港船舶同步出航，駛向外海展開海漂垃圾清除行動，作業約40分鐘。各船依據垃圾分布即時記錄與回報，提升清除效率與協調能力。返港後，船舶將收集的廢棄物分類、秤重，並登錄ICC國際淨灘資料後，由各區清潔隊協助清運，此次活動共清除海漂垃圾約295公斤。

▲目前台中市已有236艘漁船加入環保艦隊。（圖／台中市環保局提供）



環保局表示，108年開始號召台中市漁民加入環保艦隊，目前已有236艘漁船加入，透過環保艦隊成立，鼓勵漁民在日常作業中主動攜回海上廢棄物，並透過定期淨海活動擴大清除量能，7年來累積清除約6公噸海漂垃圾。

松柏漁港周鈺騏理事長分享，每一次出海不只是清除垃圾，更是一場與海洋的對話，當親眼看見塑膠、廢棄漁網甚至大型廢棄物漂浮海面，也能深刻感受到海洋所承受的壓力。透過持續投入淨海行動，不僅守護自然生態，也為下一代留下更乾淨的海洋。