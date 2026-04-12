南投家扶為社工引進防災士課程　守護弱勢家庭專業能力再升級

▲臨時安置場所，減少病蟲害的感染。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為使所有第一線的助人工作者守護弱勢族群時，都能具備更全面的技能，南投家扶中心自去年起於服務品質提升訓練課程中引入防災士課程，協助社工建立災害風險辨識、社區防災推廣與災害應變策略涵蓋防災、減災、救災三大面向，目前已有超過50名工作人員取得防災士證照。

南投家扶指出，隨極端氣候加劇，台灣原本脆弱的地質、短急的強降雨加上密集的人口聚集，加上海陸交通事故、生物病原災情、火災爆炸等因素，形成複合型災害的可能性大幅增加；該縣歷經多次災情，如何強化災害預防、提升應變能力，進而健全防救體系，需要全民共同努力。

▲▼練習心跳的測量，地圖及方向找尋。

南投家扶表示，該中心長期在地方耕耘服務弱勢家庭，社工是前進服務的第一線人員也最貼近家庭需求，面對大型複合性災害與社會民眾需求多元的現況，社工的角色與功能也必須與時俱進，尤其每當重大災害發生時，社工也往往前進第一線提供服務，因此社工的防災救災能力日益被重視；除引進防災士課程，每年也定期透過回訓，持續推動CPR、AED操作等基本急救能力訓練，不但提升社工本職學能和專業服務品質，更具備面對日益複雜化社會問題的能力。

南投家扶中心主任李雅婷表示，防災士第一堂課講師說的第一句話即為「遇災害時七成靠自助、兩成靠互助、一成靠公助」，因此讓所有工作人員具備防災、減災、救災知識與能力，提升服務韌性，不只能夠自救也可以救人；而弱勢家庭在災害來臨時更容易壓垮本就不安定的家庭生活，因此該中心目前扶助全縣約1600戶經濟弱勢家庭，也在日常服務、活動與方案內導入防災觀念，期許持續與政府、社區合作，提升民眾的防災韌性、減輕災情帶來的影響，進而保障生命財產安全。

▲南投縣政府擴大辦理防災士培訓。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府則將於4月14日、5月9日分別於該府消防局和水里鄉擴大辦理防災士培訓，課程涵蓋災害認識、避難規劃及CPR、AED等實作訓練，讓民眾在災前能預防、災中能應變、災後能協助復原；線上報名https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAa2fxycYjr8smFUf6z6rIdTxXOxyL6jAZurtJ152YMP2rg/viewform?usp=dialog。