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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸10項政策開放赴台自由行　學者：代表之前卡陸客的是中共

▲▼鄭麗文從北京搭機返台，宋濤等人前往送機。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文從北京搭機返台，宋濤等人前往送機。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸，為期6天的「2026和平之旅」12日落幕；在返台之際，陸方送上「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，代表之前卡中國旅客來台灣的就是中共，跟民進黨政府無關；他認為，中共在台的代理人就是國民黨，而且中共認為可以跳過我國政府直接跟他們談。

在鄭麗文搭機返台前，中共正式宣布十項促進兩岸措施，包括：推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行，在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，以及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，包括烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，並支持金門共用廈門新機場等共十條政策措施。

對此，葉耀元提出3點看法：第一，之前卡中國旅客來台灣的就是中共，跟民進黨政府無關；第二，中共在台的代理人就是國民黨，而且中共認為可以跳過我國政府直接跟他們談。

葉耀元說，第三，唯一對台灣有意義的對台政策，就是尊重台灣的主權，認清兩岸不屬於同一個國家。在不堅守這個立場的基礎之下去跟中共談，這樣的行為基本上就是在賣台。

行政院發言人李慧芝也表示，所謂「十項促進兩岸交流合作措施」多數過去北京以各種莫須有理由時開時禁，造成我國產業及農漁民權益受害至深。她說，過去的經驗一再顯示，這種具有高度不確定性與選擇性，例如隨時調整或中斷開放，或僅針對特定對象進行差別待遇，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法，國人及產業都看得很清楚。

李慧芝說，政府支持健康、有序並符合對等、尊嚴原則的兩岸交流，政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保各項交流安排，不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

李慧芝強調，所有涉及政府公權力項目，都應透過雙方政府就既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，一切尊重市場機制及國際規範辦理。中國如也真正誠意一改過去以來的做法，在對等、尊嚴及可預期的基礎上，與台灣健康、有序互通，這才是兩岸間最好的互信建立方式。

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