台南市修繕志工深入偏鄉助弱勢　跨工會接力打造「希望家園」

▲台南市做工修繕團深入關廟偏鄉，協助弱勢家庭改善居住環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長推動的「希望家園」理念，台南市政府勞工局長期結合各工會志工力量，持續投入弱勢家庭住宅修繕服務。志工們利用工作之餘深入偏鄉，即使地處交通不便地區，仍不辭辛勞提供協助，透過專業技術改善老舊居住環境，提升安全與生活品質，也讓受助家庭感受到社會溫暖。

本週修繕行動持續在關廟區進行，案主為34年次陳姓老先生，因房屋年久失修，需分階段進行整修。做工修繕團依進度由各工會接力完成任務，上週已由油漆工會完成防水工程，電子加工相關工會亦於4月9日完成追加項目。今12日則由泥水工會進場，進行牆面填補及廚房、浴廁壁磚修繕，逐步改善整體居住條件。

由於修繕地點偏遠、周邊餐飲資源有限，餐飲工會理事長郭國仁與夫人錢畇方特別響應，親自準備熱騰騰餐點送至現場，讓志工們在辛勤施工之餘也能補充體力。這份貼心支援，不僅溫暖志工，也展現各工會間互助合作的情誼。



此外，4月11日由大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、電氣工會及泥水工會共同動員志工，協助整理與安置二手家具空間，讓居住環境更加整齊完善。

本次出勤的家庭志工眾多，包括莊志偉、謝芬蘭、田崑遲、黃美玲、曹志清、陳雪惠、陳來發、苑秀芳、沈德賢與侯瑞瑛夫妻檔、黃素封與王家慶母子檔，以及泥水工會蔡德發、邱秋香、謝孟峰與林宜靜夫妻檔、許文科與許順評父子檔等人，另有陳文招、張文珍、陳竣昇等一家人共同參與，展現志工服務的凝聚力。

勞工局表示，做工修繕團透過跨工會專業合作模式，長期為弱勢家庭提供實質幫助，不僅改善居住品質，也傳遞社會關懷。未來將持續結合更多民間力量投入公益修繕，讓「希望家園」理念在台南各角落持續實現。