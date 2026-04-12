　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團：外籍幫傭是補位不是取代　4/13上路回應家庭真實需求

▲▼立委莊瑞雄受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院拍板放寬外籍家庭幫傭申請條件，新制將於4月13日正式上路。未來只要家中有1名未滿12歲兒童，即可申請聘僱外籍幫傭，預估全台約有144萬戶家庭符合資格，但不過政策尚未實施即引發爭議。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（12日）表示，這項政策的推動，是回應社會結構變化下的實際需求，尤其在雙薪家庭與育兒壓力持續增加的情況下，政府有責任提供更彈性的支持工具。

莊瑞雄指出，自開放「12歲以下子女家庭可申請外籍幫傭」政策公布後，已有相當多雙薪育兒家庭向行政部門表達明確需求，反映出家庭在照顧與家務分工上的現實壓力。因此，新制如期於4月13日上路，具有其必要性與社會基礎。

莊瑞雄強調，外籍家庭幫傭在制度中的定位非常清楚，是作為家庭的「家務幫手」，並不會取代既有的公共托育政策。政府推動這項措施，是在既有托育與照顧體系之外，提供家庭多一項選擇，讓整體照顧支持更加多元與彈性。

針對部分民間團體提出的疑慮，莊瑞雄表示，民進黨團強力要求勞動部針對外界關切事項，設計包括勞動條件保障、制度管理與配套機制在內的相關措施，降低對本國勞工就業、市場結構及制度運作可能帶來的衝擊，並強化整體制度的穩定性。

莊瑞雄指出，民進黨團的態度很清楚，支持政策回應社會需求，同時也會持續監督行政部門，確保相關制度在推動過程中，兼顧勞工權益與社會公平。他強調，政策上路並非終點，而是開始，未來必須透過滾動檢討與即時修正，讓制度持續優化。

莊瑞雄進一步表示，政府在推動相關政策時，應同時把握三個原則：第一，保障本國照顧服務人員的就業權益；第二，確保外籍勞工的勞動條件與人權受到完整保障；第三，建立透明、可監督的制度運作機制，讓社會可以共同檢驗政策成效。

莊瑞雄呼籲社會各界理性看待政策推動，在回應需求的同時，也共同監督制度落實，讓台灣的照顧體系走得更穩、更長遠。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上海、福建陸客來台自由行將重啟　學者：觀光產值上看200億
南部沿海驚見「橘色光束」掠天際！　疑陸發射火箭光跡
正妹女星突自白：7年沒性行為！　淚求救「遭強行注射50針」
首轟即再見彈　林安可站上英雄舞台：終於突破了！
賭王何鴻燊女兒逝世！　家屬悲痛證實
美政府出手！伊朗前副總統兒一家三口被抓
快訊／林安可敲再見全壘打！　旅日首轟出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸10項政策開放赴台自由行　學者：代表之前卡陸客的是中共

民進黨團：外籍幫傭是補位不是取代　4/13上路回應家庭真實需求

鄭麗文帶回10項對台政策　行政院：把交流工具化、經貿武器化統戰

中國惠台禮包有政治前提　綠委諷：鳳梨釋迦喊「支持統一」才能出關？

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

中共對台10項新政策　白黨團：應秉持對等尊嚴、自由民主進行交流

鄭麗文返國前夕出招！藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人聯合聲明

萬人連署反印度移工！莊瑞雄：面對缺工要有制度　不能用恐懼取代事實

鄭習會後10項「惠台大禮包」　柯志恩喊3項有利高雄：樂觀其成

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

陸10項政策開放赴台自由行　學者：代表之前卡陸客的是中共

民進黨團：外籍幫傭是補位不是取代　4/13上路回應家庭真實需求

鄭麗文帶回10項對台政策　行政院：把交流工具化、經貿武器化統戰

中國惠台禮包有政治前提　綠委諷：鳳梨釋迦喊「支持統一」才能出關？

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

中共對台10項新政策　白黨團：應秉持對等尊嚴、自由民主進行交流

鄭麗文返國前夕出招！藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人聯合聲明

萬人連署反印度移工！莊瑞雄：面對缺工要有制度　不能用恐懼取代事實

鄭習會後10項「惠台大禮包」　柯志恩喊3項有利高雄：樂觀其成

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

快訊／八里透天厝2樓全面燃燒！男受困陽台被救出送醫

以女兒為榮！李孝利父親重病3年去世⋯　她催淚回：爸爸沒忘記我

15年系列《約會大作戰》邁完結　新動畫婚紗十香陪伴到最後

蔡詩萍23年前同框張孝全帥照曝光！林書煒認「錯過巔峰」　顏值震驚全網

台中四港同步出擊！20船環保艦隊出海　40分鐘撈295kg垃圾

八點檔男星求婚慘變「被分手」心碎痛哭！　蘇晏霈親揭真實心聲

「鄭習會」成果陸誠意十足　趙建民：鄭麗文讓「九二共識」起死回生

上海、福建陸客來台自由行將重啟　學者：觀光產值上看200億

奇異畫面曝！南部沿海驚見橘色光束掠天際　疑大陸發射火箭光跡

田定豐領軍百位頌缽師！　現身台東「百缽齊鳴共振」

IU想嫁皇室超自戀　《大君夫人》求婚邊佑錫

政治熱門新聞

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

鍾小平再爆陳佩琪加1500萬搶1.6億豪宅

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人出招

習近平給鄭麗文喝「雞湯海蚌」　尼克森當年喝完台灣跌進黑暗外交

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命

談1.25兆軍購預算　谷立言樂觀：會過

邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

彰化、雲林2鄉長光電案收賄近千萬放水廠商　監察院彈劾

李四川：這幾天會跟黃國昌接洽　4月底新北藍白合一定有結果

更多熱門

相關新聞

藍委要求中止引印度移工　綠委：情緒性言論加劇社會對立無助問題解決

藍委要求中止引印度移工　綠委：情緒性言論加劇社會對立無助問題解決

台灣引進印度移工惹議近日在網路引發熱議，有民眾於公共政策網路參與平台發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」，至今已經破2.8萬人連署，國民黨立委王鴻薇更強調，「我會要求勞動部收回成命，中止印度移工來台」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（12日）表示，社會各界的關切可以理解，但政策討論應回到事實與制度面，理性面對台灣長期存在的缺工問題。

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

習近平送惠台大禮包？　陳培瑜指危險：台人要先接受特定政治立場

習近平送惠台大禮包？　陳培瑜指危險：台人要先接受特定政治立場

外傭新制挨批加劇不平等　勞動部強硬：4／13上路

外傭新制挨批加劇不平等　勞動部強硬：4／13上路

綠委批：藍營卡78億花東鐵路改善計劃　718億新興計劃也未列入

綠委批：藍營卡78億花東鐵路改善計劃　718億新興計劃也未列入

關鍵字：

外籍幫傭莊瑞雄民進黨團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面