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「鄭習會」成果陸誠意十足　趙建民：鄭麗文讓「九二共識」起死回生

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明「鄭習會」初步共識。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪陸行程今12日圓滿落幕，陸方在返台當天即宣佈對台10項惠台措施。陸委會前副主委趙建民趙建民接受《東森新媒體ETtoday》指出，此次訪問這次出訪劃下「圓滿」句號，陸方釋放政策的速度與內容極快，顯示誠意與善意十分到位。趙建民分析，鄭麗文此次出訪最大的意義在於確認了兩岸重回「和平發展」的軌道，憑藉「一己之力」把一度被邊緣化的「九二共識」起死回生，這是最寶貴的成果，這是根據中華民國憲法，《兩岸人民關係條例》，台灣應該充分利用，國民黨內部不應對此感到擔心。

國民黨主席鄭麗文率團為期6天的「2026和平之旅」今12日順利落幕。鄭麗文返台之際，陸方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，官媒《新華社》上午準十點以快訊形式發佈「十項促進兩岸交流合作政策措施」，經商有關部門授權中台辦發布，應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。習近平總書記會見鄭麗文主席併發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向，並且點出十項政策措施為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉。

十項政策措施包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，提供便利符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸陸；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金廈共用新機場、金廈「新四通」等共十條政策措施的意義又是什麼？

十項對台政策措施誠意到位：陸方立即回應展現圓滿善意

中國文化大學社科院前院長、陸委會前副主委趙建民接受《東森新媒體ETtoday》指出，總體來看鄭麗文此次訪問，大陸給予「圓滿的句號」，回應快速極具誠意。一般而言，重大政策的釋放會等待一段時間，但陸方在鄭麗文搭機返台當天，立即發佈10項對台措施，誠意非常到位。

趙建民也解讀，「這也是此次最重要的成果，雙方共同的語言就是『和平發展』，促使大陸願意繼續推動關係改善，讓這場訪問最大的意義就是雙方確認兩岸關係在『和平』的軌道上繼續前進。」

就國共這次政治共識，趙建民繼續分析，習近平提出的四項意見可歸納為兩個核心內容，「一是『共同家園』，也是同屬一中與共同家園，打好兩岸政治基礎。其他則歸納在第二『融合發展』，雙方都有避免顧慮當前的政治的現實，尋找共同的語言，同時也各自體現雙方的自主性。」

談及這次陸方聚焦「九二共識」、反台獨，反而較少提及「一中原則」，而是以「共同家園」「兩岸一家親」來表述。包括習近平這次四點建議也提及「大陸與台灣同屬一中」較少見，有別於以往「一中原則下『九二共識』」的表述。趙建民分析，可以看出大陸方面釋出善意維護兩岸和平發展的道路，過去都會講「一個中國」原則下的「九二共識」，這次把核心原則之一的前置詞「一中原則」拿掉，模糊的表述。

趙建民強調，「大陸已經是展現充分的善意，台灣從這裡接球毫不困難，根據我們的中華民國憲法，根據兩岸人民關係條例來應對兩岸關係，這是可以恢復和平發展道路。」

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲習近平四點意見也為 「「十項促進兩岸交流合作政策措施」做出最好的支持與背書 。（圖／翻攝 新華社）

解析10項措施：自由行與食品註冊的實務意義

再來解析10項措施，開放上海、福建陸客來台自由行，便利農漁產品檢疫輸陸、便利台灣食品在陸註冊，這些都具有實務意義，並且是可以馬上實現的政策且受台灣歡迎。趙建民點出，「上海、福建居民赴台自由行是非常重要的政策開放，針對「台灣食品註冊」項目，他直言這是『亡羊補牢』。」

趙建民繼續說，過去因大陸一體適用相關規定，台灣農委會不但沒有「配合」，也沒有協助業者註冊手續，反而怪罪對方是在「懲罰」或「養套殺」。事實上，日商、韓商都照規矩填寫，唯獨台灣業者受阻於政治因素。因此，陸方特別提出「便利促施」對食品業者而言是極好的政策。

關於支持「金廈共用新機場」「金門新四通」，趙建民認為存在現實局限性，目前兩岸航點只恢復不到一半，除了政策支持，還需要「市場支持」。馬政府時期有數百萬陸客，航空需求大，直航航點才空前增多。另外，政策特別提到開放新疆、西安等直航點，都是外界喜愛的旅遊點，趙建民預估在政策指示下，大陸民航部門可能會提供更多服務，有待後續關注。

趙建民特別提到，此次政策清單中還包含「台灣遠洋漁業」與允許開放「台灣電視劇」在大陸播出等項目，顯示大陸方面針對鄭麗文到訪做了相當完整且詳盡的幕僚規劃，這些項目並非臨時湊數，是經過盤點與研究，從過去的「國共論壇」到這次的「鄭習會」，展現大陸聽到了各界心聲，也是對兩岸交流項目重視與深度掌握。

趙建民認為，陸方已展現充分善意，基本的核心立場進行了柔性處理。台灣從這裡接球「毫不困難」，只要根據中華民國憲法與《兩岸人民關係條例》來應對，就能逐步恢復「和平發展道路」。他也提醒，兩岸目前依舊有國民黨執政時簽署的23項協議，民進黨口頭不認也未曾廢棄，證明對台灣有積極正面效益。若能在新的氛圍下進一步發展，兩岸關係扭轉頹勢指日可待。

▲▼鄭麗文赴南京中山陵。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文赴南京中山陵表述中華民國、寶島神州，全方位顧及台灣自主性。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文讓「九二共識」起死回生重燃兩岸和平希望

趙建民觀察，雙方在交流中都顧及了當前的政治現實，努力尋找共同語言。鄭麗文在訪問中展現了前所未有的台灣自主性，包括提到「南京首都」及中華民國等提法，念出「一中各表」的「九二共識」原文。相當程度為雙方找到一些共同的語言，比如說「兩岸都是中國人」「民族復興」等共同語言，同時維繫住各自自主性，尤其是台灣方面。「因此我覺得就訪問的行程可以說是很成功。」

談到鄭麗文的出發背景，趙建民感嘆，行前台灣內部完全不看好，包括國民黨內部、黨團與反對黨多有唱衰聲音。但鄭麗文展現的成績讓人刮目相看。「她憑『一己之力』改變台灣有關兩岸的論述，背後團隊也助力不少，我覺得創造的能量令人刮目相看，也讓人對兩岸關係存在再度燃起可以和平發展的希望。」

談到快消失「九二共識」，趙建民進一步說，鄭麗文此訪，國民黨內部不少人心中有恐懼，認為能改善兩岸關係嗎？如今這些恐懼都是多餘，國民黨應該更勇於表達，尤其大聲說出「九二共識」。

趙建民分析，民進黨執政後「九二共識」一段時間以來，學界越來越少人提，民進黨幾乎快消滅「九二共識」這四個字，因為跟「一國兩制」劃上等號。「九二共識」曾經是國民黨核心價值，過去一段時間都不敢談，鄭麗文幾乎是一個人把「九二共識」起死回生。

「外界不用擔憂『九二共識』是根據中華民國憲法『一中各表』能夠維護兩岸的和平，台灣為什麼不能充分去利用？」趙建民進一步強調，「九二共識」是根據中華民國憲法和《兩岸人民關係條例》，鄭麗文此訪可以給國民黨內部重新思考，也給大陸政策提供方向，台灣應該充分利用，國民黨內部不應對此感到擔心。

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