川普放話「將發布大規模赦免令」　被爆早已私下偷承諾幕僚

▲美國總統川普（Donald Trump）私下向幕僚承諾，要在卸任前大舉發布赦免令。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

《華爾街日報》披露，川普曾多次在私下場合承諾，將在任期結束前對核心顧問群進行「大規模特赦」，甚至開玩笑稱「只要踏進橢圓辦公室周圍200英呎的人，我通通都赦免」。儘管白宮發言人強調這只是幽默，但川普自上任以來已特赦超過1800人，引發熱議。

「半徑200英呎」的特赦令？白宮：總統權力絕對無敵

根據《華爾街日報》匿名消息人士指出，川普在最近一次會議中半開玩笑地表示，他打算特赦所有靠近橢圓形辦公室200英呎以內的人，引發在場人士哄堂大笑。另有報導稱，他甚至在更早以前的一次談話中曾經說過，「要赦免任何靠近總統辦公室10英呎以內的人」。還有消息人士稱，川普考慮在任期結束以前召開記者會，宣布大規模赦免計畫。

對此，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）回應，「《華爾街日報》應該學會分辨什麼是玩笑話，但不可否認，總統的特赦權是絕對的。」

首日即赦免1500名國會騷亂者 炸彈客也想「跟風」

川普自第二次任期回歸白宮的第一日，便無條件特赦了1500名在2021年1月6日參與國會山莊暴動的支持者，包含涉嫌襲擊執法人員或拒絕逮捕的人士。

這項舉動引發連鎖反應，一名被控在國會暴動前夕放置管狀炸彈的男子，近期也以此為由要求法官撤銷指控，認為自己的行為與騷亂「密不可分」，理應在特赦之列，目前法官尚未對此做出裁決。

幣安趙長鵬、喬治桑托斯皆入列 「忠誠」才是唯一標準

川普的特赦名單不僅限於政治支持者，更包含商界與爭議政客。幣安（Binance）創辦人趙長鵬在川普家族運營的加密貨幣事業「World Liberty Financial」因接受一筆來自阿聯酋基金的20億美元交易，被判4個月監禁，也獲得川普特赦。白宮對此直言，趙長鵬是「拜登政府向加密貨幣開戰的受害者」。

此外，曾犯下電信詐欺與身份竊盜的共和黨前眾議員喬治·桑托斯（George Santos），也在川普的干預下獲得減刑，刑期從7年大幅縮短至3個月。川普當時對桑托斯的評價極其直白，「他謊話連篇，但他100%挺川普。」