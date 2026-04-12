太保市表揚模範兒童　「小馬盯尼」DIY摺紙大玩創意教育

▲太保市表揚模範兒童，鄭淑分市長大玩創意教育力 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市公所今（12）日於太保市藝文中心隆重舉行「115學年度模範兒童表揚大會」。由鄭淑分市長親自頒獎肯定轄區國中小共141位模範生，現場更首度公開發放引發轟動的燈會IP「小馬盯尼」DIY摺紙模型，將創意教育從展場帶進校園生活。

本次活動的一大亮點，是將2026台灣燈會期間備受矚目的太保國中師生作品「扭頭馬面－馬盯尼」實體化。鄭淑分市長特別致贈3萬元獎金肯定太保國中羅源祥老師及呂育駖等5位同學的創作才華，並推出「小馬盯尼DIY摺紙模型」作為表揚禮物。鄭市長強調：「創造力就是超能力」，希望透過成功案例鼓勵孩子跨域學習，讓美學與創意成為競爭力。

現場除了溫馨的頒獎典禮，公所更在現場打造嘉年華般的熱鬧氛圍，推出餅乾搬搬樂，只見堆成小山的零食堆吸引學童目光，現場驚呼聲連連。還有小小消防員： 結合防災安全教育，學童穿上裝備體驗射水，在互動中扎根防火觀念。

鄭淑分表示，模範兒童表揚不只是儀式，更是對孩子品格與生活態度的肯定。透過多元體驗活動，期許太保的孩子能在榮耀中成長，成為具備責任感與創意的未來棟樑。