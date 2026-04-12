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大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

▲▼鄭麗文從北京搭機返台，宋濤等人前往送機。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文從北京搭機返台，宋濤等人前往送機。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸，為期6天的「2026和平之旅」今（12）日落幕。她下午搭機離開北京返回台灣，中共中央台辦主任宋濤親自前往北京首都機場送行，兩人於停機坪話別。

鄭麗文一行搭乘的是13時55分中國國際航空CA189班機，由北京返回台北。除了宋濤，其他送機的中共官員還包含中台辦副主任彭慶恩、中共北京市委常委馬駿、中台辦聯絡局長楊毅、中台辦宣傳局長陳彬華、中台辦秘書局長張文暉、北京市辦主任霍光峰。

當天上午，鄭麗文一行參訪位於北京通州的小米汽車超級工廠，在展示間坐上小米YU7汽車駕駛座時，她不只稱讚顏色好看，更直呼「只有一個字，讚」，當記者問想不想帶一台回台灣時，鄭麗文回應「當然希望！」

4月7日至12日，鄭麗文率領國民黨訪問團到訪江蘇、上海、北京。這是中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸，上次是洪秀柱於2016年10月30日至11月3日的訪問。

在鄭麗文即將返台之際，大陸今日上午送上鄭習會的「大禮包」。中共中央台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，涉及推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化、為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利、推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點等。

▲▼鄭麗文從北京搭機返台，宋濤等人前往送機。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼鄭麗文從北京搭機返台，宋濤等人前往送機。（圖／記者陳冠宇攝）

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