嘉義翁梅山採筍失聯　警消出動無人機地毯式搜索隔天尋獲

▲警消無懼濃霧地毯式搜索，尋獲梅山採筍迷途老翁 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局竹崎分局於本（4）月10日深夜接獲報案，一名74歲劉姓老翁在梅山鄉採集春筍時意外失聯。警消人員歷經徹夜搜救，終於在隔日中午成功尋獲老翁，讓家屬懸著的心終於放下。

據了解，劉姓老翁於10日中午與友人前往梅山鄉圳南村梨子腳登山步道附近竹林採筍。兩人進入竹林後各自行動，不料卻因山區地形複雜而走散。友人於當日下午4時許返回入口處未見老翁蹤影，心急如焚，隨即通知家屬並向警方求援。

竹崎分局梅山大南聯合所獲報後，立即會同梅山消防分隊、義消及家屬組成搜救隊。10日晚間因山區濃霧鎖山、能見度極低，考量安全後暫時撤退 11日一早，搜救團隊再次集結，並出動無人機從空中偵查，結合地面人力展開地毯式搜索，搜救人員分兵兩路，足跡踏遍梅山著名5連峰，包含梨子腳山、二尖山、太平山及太平雲梯周邊產業道路。

最終於11日中午12時許，搜救人員在圳南村梨子腳產業道路旁尋獲劉姓老翁。所幸老翁意識清醒、身體並無大礙。家屬見到老翁平安歸來，對警消人員不辭辛勞、整路奔波的救援行動表示深切感激。

竹崎警分局長周志遠提醒民眾，山區氣候多變，入山採藥或登山健行時，請務必結伴同行並注意氣象預報。若遭遇濃霧或天候不佳，應立即停止活動並尋找安全處所避難，以確保生命安全。