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台南新豐區傳「＋1」變數　地方喊話民進黨儘速出牌

▲台南新豐區選情升溫，地方關注席次可能「＋1」帶來的變化。（記者林東良翻攝）

▲台南新豐區選情升溫，地方關注席次可能「＋1」帶來的變化。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

年底選戰逼近，新豐區（台南市第11選區）近期傳出席次可能「＋1」的變數，引發地方關注，相較中國國民黨與台灣民眾黨已陸續推派人選，民主進步黨至今尚未明朗布局，讓基層憂心戰力銜接出現空窗，甚至直言「難道要把席次拱手讓人？」

目前新豐區5席議員席次，由民進黨拿下3席、無黨籍2席。無黨籍議員杜素吟、吳禹寰在地方深耕已久，票源穩定；民進黨現任郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇則持續透過服務與問政累積實力，整體被視為連任態勢穩健。

不過挑戰者來勢洶洶。上屆落選頭、無黨籍許又仁近期重整組織，成立「教育大聲公」等後援系統，積極凝聚支持；藍營方面推派翁語含參戰，白營亦規劃提名郭如芳，藍白陣營布局逐步到位，使選情呈現多方競逐態勢。

隨著席次可能增加，政治操作空間同步擴大。地方人士透露，若民進黨遲未整合出人選，恐削弱整體戰力。多方評估下，朱明宏被點名為潛在人選之一。他雖於上屆初選未能出線，但地方基礎穩定，近年持續深耕基層、累積服務能量，被視為具備即戰力與銜接能力的人選。

此外，地方也浮現世代交替的期待，盼能推出兼具在地經驗與中央視野的新世代代表，既能掌握基層脈動，又具備爭取資源能力。基層普遍認為，人選若能貼近民意、快速整合，將有助提升選區整體競爭力。

隨選戰時程推進，地方呼籲相關布局應儘速明朗，避免因決策延宕影響整體選情，讓各方能及早備戰，穩住基本盤並擴大支持。

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