路易十四也愛！法國400年皇室香氛進駐台中　全台最大旗艦店美瘋了

▲創立於1643年、擁有近四百年歷史的法國傳奇香氛品牌TRUDON進駐台中漢神洲際購物廣場，打造全台最大旗艦店。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

創立於1643年、擁有近四百年歷史的法國傳奇香氛品牌TRUDON，曾是路易十四、拿破崙等皇室成員的御用選品，並以全球首款「100%蜂蠟香氛蠟燭」聞名。品牌也在台中漢神洲際廣場打造全台規模最大、近30坪的沉浸式旗艦店，這也是TRUDON在台中的首間獨立門市。

漢神洲際購物廣場正式開幕，館內規劃「香氛藝廊」，匯集超過16個香氛相關品牌，從頂級沙龍香到小眾香氛一應俱全，包括台中獨家BVLGARI 獨立香水店、英法皇室御用品牌Creed、法國皇室香氛品牌 Trudon。

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▲漢神洲際廣場開幕首日吸引破十萬人次入館。（圖／漢神洲際提供）



法國皇室香氛品牌 Trudon透露，旗艦店設計以「凡爾賽花園」為靈感，店內運用大面積深淺綠色磁磚交織出自然層次感，並首度結合「花藝店中店」概念，邀請花藝師策劃期間限定展覽。此外，店內更攜手丹麥設計品牌 101 Copenhagen，透過雕塑感家具營造當代北歐與法式經典交織的居家氛圍。

除了經典香氛，旗艦店更獨家引進Trudon家族第四代釀造的金獎小農香檳，呼應品牌燭杯源自「香檳冰桶」的設計靈感。每只燭杯至今仍堅持由義大利工匠手工吹製，展現極致工藝。

除了上述香氛品牌外，漢神洲際「香氛藝廊」還邀請法國設計師品牌Serge Lutens進駐，也匯聚Jo Malone London、Maison Francis Kurkdjian、Acqua di Parma 等國際指標香氛品牌，透過沉浸式試香空間與特色展示設計，帶給消費者更具層次的感官體驗。