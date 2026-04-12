「台灣祭」十週年登場！　黃偉哲快閃日本行銷台南農特產

▲黃偉哲市長出席「台灣祭」活動，向日本民眾介紹台南農特產品與美食。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為拓展台南農漁特產品在日本市場的能見度，黃偉哲市長12日展開一日快閃行程，率團前往日本參加台灣祭十週年系列活動，主辦單位台灣祭執行委員會今年特別以「台南」為主題策展，將台南傳統文化、美食與農產魅力完整搬進日本，讓日本民眾近距離感受台南的熱情與風味。

本次活動於東京晴空塔及太田市兩地同步舉行，展期自即日起至5月31日。黃偉哲首先前往東京晴空塔展區，親自走訪以「台南」為主題打造的展售區，介紹台南美食與伴手禮，包括擔仔麵、蝦仁飯、芒果與鳳梨甜點等特色小吃，以及鳳梨酥、芒果乾、虱目魚酥、肉燥、芝麻糕等深受歡迎的在地商品，現場並提供試吃，讓日本民眾直接品嚐「台南味」。

黃偉哲表示，非常感謝主辦單位以台南為主題策劃本屆活動，讓台南的飲食文化與農特產品能直接呈現在日本民眾眼前。他並頒贈「台南農產物PR大使」予台灣祭執行委員會社長片岡健一，肯定其長年協助推廣台南農漁產品、深化台日交流。

除東京行程外，黃偉哲隨後趕赴群馬縣太田市，參與「台灣祭 in 群馬太田2026—台南燈會—」活動，在現場親自發送台南優質果乾與民眾互動，獲得熱烈回響。他也向日本民眾發出誠摯邀請，希望更多日本朋友親自到訪台南，體驗歷史文化、美食小吃與熱情人情味。

市府指出，「台灣祭」自開辦以來深受日本民眾喜愛，今年以台南為主題，除能提升台南品牌形象，也有助農漁產品拓展外銷通路。黃偉哲強調，市府將持續推動國際行銷，讓更多台南優質產品走向世界。