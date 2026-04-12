車禍畫面曝！台南小客車左轉與直行車碰撞　6人受傷送醫

記者林東良、劉人豪／台南報導
台南中華南路與西門路口今（12）日發生車禍事故，自小客車疑未禮讓直行車先行，與另一台自小客於路口發生碰撞，肇事原因正由警方調查中。
▲中華南路段車禍6傷。（圖／記者林東良翻攝）
警方指出，本日11時許接獲110通報，中華南路與西門路口發生交通事故，經查為一台左轉自小客車，疑因未禮讓直行車先行，與另一台自小客於路口發生碰撞，兩名駕駛酒測值均為0且持照正常，造成駕駛與乘客共6人擦挫傷，經119人員送醫救治，均無生命危險，肇事原因正由警方調查中。
記者林東良、劉人豪／台南報導
台南中華南路與西門路口今（12）日發生車禍事故，自小客車疑未禮讓直行車先行，與另一台自小客於路口發生碰撞，肇事原因正由警方調查中。
▲中華南路段車禍6傷。（圖／記者林東良翻攝）
警方指出，本日11時許接獲110通報，中華南路與西門路口發生交通事故，經查為一台左轉自小客車，疑因未禮讓直行車先行，與另一台自小客於路口發生碰撞，兩名駕駛酒測值均為0且持照正常，造成駕駛與乘客共6人擦挫傷，經119人員送醫救治，均無生命危險，肇事原因正由警方調查中。
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