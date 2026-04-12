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鄭麗文帶回10項對台政策　陸委會：包裝為「大禮包」的糖衣毒藥

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲「鄭習會」後，陸方宣布10項對台政策。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席鄭麗文12日返台前，中國大陸宣布10項對台政策，包含開放上海及福建的陸客自由行、引進台灣農漁產品等。對此，陸委會下午表示，北京各項所謂經貿「讓利」，經常以各種莫須有理由片面撤銷、停止，造成我國農漁民、產業莫大損失，其所謂「片面讓利」，只是包裝爲「大禮包」的糖衣毒藥。

陸委會提到，北京繞過民選政府，將兩岸關係「國共化」、「一中框架化」，假所謂「九二共識」、「反獨」作為兩岸往來政治前提，以「融合統一」為目標，對台刻意「區隔對待」、統戰分化，而「習鄭會」以及所謂「十項促進兩岸交流合作措施」，一如過去各項不堪驗證的所謂「惠台措施」，只是國共雙方政治交易，而成本則由全民來負擔。

陸委會指出，政府的立場很清楚，為了確保國家及國民利益，凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴的前提下協商才具效力，才能真正保障民眾權益福祉。國共兩黨繞過國家公權力建立的任何「常態化溝通機制」或「交流平台」，都不能違反法律規定。

陸委會強調，歷史經驗證明，北京各項所謂經貿「讓利」，經常以各種莫須有理由片面撤銷、停止，造成我國農漁民、產業莫大損失，其所謂「片面讓利」，只是包裝爲「大禮包」的糖衣毒藥，國人所共同經驗的，則是其將經貿作為「經濟壓迫」，凸顯「養套殺」本質的國家與產業利益傷害。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會說，中共將兩岸交流武器化、工具化、政治目的化，各項政策開放面臨隨時可能中斷的「不確定性」，及只對特定群體對象開放的「選擇性」操作，政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到這類無端風險，並防止被其政治統戰滲透介入及選舉操作的工具。

陸委會提到，以此次中方公布的農漁產品輸入、食品企業註冊以及恢復部分客運航班與觀光客自由行來台等措施，過去多年時而開放，時而取消，現今又重複同樣的操作，對我國產業、農漁民及國民權益毫無制度性保障，充滿高度風險。

陸委會指出，所有涉及國家安全與公權力事務，北京不應以各種政治理由迴避與我國政府協商。中共表面上一再宣稱推動恢復兩岸客運直航正常化、要推動金馬「通水、通電、通氣、通橋」，甚至拋出「支持金門共用廈門新機場」等議題。

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

陸委會說，這類涉及跨國境基礎建設、飛航安全、通關檢疫及人員往來的事務，牽涉到核心的國家安全與政府公權力行使，必須有政府主管機關的評估、參與及雙方政府正式協商，作出妥適安排，舉世皆然。

陸委會強調，政府支持健康、有序的兩岸交流，而在確保國家及國民利益的核心目標下，任何交流措施都不應附帶政治前提與目的，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼，「在野黨更應避免配合類似操作，特別是過去多年，中共當局所謂『惠台措施』，最後悉數成為北京施加對台經濟壓迫的籌碼，國人都曾共同體驗，在野黨有責任與政府合作，不應任其再次發生。」

陸委會還說，「我們再次呼籲北京當局，正視兩岸互不隸屬的客觀事實，正視中華民國的存在，儘速恢復我國合法民選政府的常態性溝通對話，這才是促進兩岸和平與增進人民福祉的正道。」

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

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