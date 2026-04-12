開雪隧「只低速限1km」被罰3千！抖音網紅喊冤　網怒：罰剛好

▲雪隧最低速限為70公里。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名1萬粉絲的抖音網紅近日發文訴苦，自己開車行經雪山隧道區間測速路段時，因車速低於最低速限遭開罰3000元，還直呼「第一次收到這種罰單，這樣被罰錢好冤枉！」不過影片曝光後，非但沒有獲得同情，反而引來大批網友砲轟，「就是有你這路隊長」、「一點都不冤枉」。

該名抖音網紅在Threads貼出罰單照，文中提到，自己是在雪山隧道區間測速路段被開罰，原因是「低於一公里被罰3000元」，並抱怨這是第一次收到這種罰單，覺得相當冤枉。照片中可見，違規事實為「最低速限70公里，經雷達（射）測定行速為69公里，低於速限1公里」。

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貼文一出，隨即掀起熱議，不少人看完後都不買單，認為雪隧速限與最低速限早有規範，駕駛本來就該注意，「雪山隧道會塞車，就是有你這路隊長，開79不好嗎？開89不好嗎？開69低於最低速限70，真的是活該被罰」、「會罰的大機率就是你前面沒車，然後你開69公里。」

還有人留言開酸，認為雪山隧道最怕的就是慢速車佔道，若明知有最低速限卻仍開得過慢，挨罰本來就是剛好而已，「小烏龜還生氣，我比你更生氣」、「你是否在雪山當過一隻烏龜？一點都不冤枉，簡直大快人心」、「曾經在台北工作，台北宜蘭兩地跑長達15年，每天早晚都要經過雪隧，最恨你這種烏龜車路隊長。」