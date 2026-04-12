國中生「沖天炮炸貓」喊：新年快樂　重罰5萬+列禁養黑名單

▲虐貓國中生家養多貓，其中恢復健康的貓已開放民眾領養。（圖／翻攝自新竹縣動物保護防疫所）

記者郭玗潔／新竹報導

關西某名男國中生於今年2月16日，故意將沖天炮塞進關著貓咪的鐵籠，點火爆炸後還囂張大喊「新年快樂喔！」，並將整個過程分享至自己的社群媒體帳號，引發眾怒，當晚就有不少熱心網友前往現場救援，19日凌晨時貓咪就已經被新竹縣動物保護防疫所帶走安置。新竹縣動物保護防疫所表示，對傷害貓隻部分，對男國中生裁罰5萬，並將他列入領養寵物的黑名單，全案依違反動物保護法移送新竹地檢署偵辦中。

在影片中，國中生飼養貓隻的環境惡劣，被關在鐵籠內的黑白貓眼神滿是恐懼，在鞭炮點燃瞬間嚇到縮在角落一動不敢動，該名國中生還戲謔喊「來你還在躲還在躲！」，隨後鞭炮爆炸火光四起，貓更是嚇到在籠子裡亂竄，最後只能害怕地壓低身體承受這一切，國中生的殘忍行徑引發網友一致撻伐。

根據後來前往救援的網友貼文，現場除了影片中的貓咪外，還另外發現關在附近的兩隻虎斑貓，所幸經肉眼初步判斷暫無明顯重大外傷。

新竹縣動物保護防疫所公告最新案件進度，表示全案已在3月13日依動物保護法第27-1條，移送新竹地檢署偵辦中。對於故意傷害貓隻部份，考量全案情節，加重裁處5萬元罰鍰、貓隻全數收容安置並將行為人列為農業部禁止名單，禁止行為人飼養及認養寵物，後續受傷貓隻將於治療完畢後開放領養，恢復健康的貓隻已開放民眾領養。