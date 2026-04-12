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美政府出手！終止伊朗前副總統兒子綠卡　一家三口在美國被抓

▲▼ 伊朗前副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）之子哈希米（Seyed Eissa Hashemi）。（圖／翻攝自X@DHSgov）

▲伊朗前副總統艾伯特卡之子哈希米（Seyed Eissa Hashemi）一家三口被逮捕。（圖／翻攝自X@DHSgov）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院11日宣布，美方本周終止3名居住在洛杉磯的伊朗前高官親屬綠卡資格，這3人落網之後，已被美國移民及海關執法局（ICE）扣押，等待遣返回伊朗。其中一人為1979年伊朗人質危機核心革命人士之子。

衛報等報導，這3人是伊朗前副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）之子哈希米（Seyed Eissa Hashemi）一家三口，他與妻子塔赫馬塞比（Maryam Tahmasebi）及兒子遭聯邦人員逮捕。

國務院在聲明中直接以「尖叫瑪麗（Screaming Mary）」稱呼艾伯特卡。在1979年伊朗人質危機期間，艾伯特卡是伊斯蘭極端分子發言人，當年激進學生闖入美國駐德黑蘭使館，挾持52名美國人作為人質，長達444天。

國務院表示，哈希米一家三口2014年憑藉歐巴馬政府簽發的簽證入境美國，2016年伊朗革命衛隊扣押2艘美國艦艇、俘虜10名美兵之後，歐巴馬政府透過多元移民簽證計畫，授予一家三口合法永久居留資格。國務院強調，川普政府已廢止該多元簽證計畫，「川普政府絕不允許美國成為那些與反美恐怖政權有所關聯外國人士的庇護所」。

在此次逮捕行動之前，國務院已針對其認定與伊朗現任或前任政府有關聯的人士，執行一系列類似的綠卡撤銷行動。除了上述3人，美國聯邦探員4月逮捕已故伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的侄女與侄孫女，兩人綠卡遭撤銷；已故伊朗國家安全首長拉里賈尼的女兒及其丈夫的合法居美身分也被終止，兩人已離開美國，並被禁止再次入境。

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