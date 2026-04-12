丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳！背後疑藏長照悲劇

▲嘉南大圳發現一對老夫妻的遺體。（圖／資料照）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南市安南區嘉南大圳11日下午驚傳死亡悲劇，81歲老翁推著坐在輪椅上的75歲妻子外出，結果被路過民眾發現時已雙雙溺斃，遺體漂浮在岸邊。據悉，平時由老翁照顧妻子，但老翁本身也有病痛，全案恐怕是起長照悲歌。

本案發生在11日下午3時許，民眾路過嘉南大圳旁時，發現堤岸有一個輪椅，感覺有異往下一看，竟發現2具浮屍飄在岸邊，立刻報警。

消防局獲報立刻出動3車6人，先後將2具已明顯死亡的遺體打撈上岸，並透過現場遺留物品聯絡到家屬，經家屬指認後確認是81歲男子與75歲女子，為一對夫妻。

據家屬透露，妻子患有失智加上行動不便，平時需坐輪椅移動，並由丈夫照顧，但近期丈夫身體也出現病痛。11日老翁向家人表示要帶妻子到戶外散步，卻遲遲未歸且聯絡不上人，沒想到家屬打算報警前就接到通知，要前往嘉南大圳指認遺體身分。

而監視器也確實拍下老翁推著輪椅跟妻子一起散步的畫面，檢警初步判定無外力介入，相驗後家屬對死因無意見，並將遺體發還家屬。

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