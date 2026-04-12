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「1超商」變超猛！上架日本超夯瓶裝茶　旅日達人：價錢很不錯

▲▼台灣四大超商之一萊爾富便利商店。（圖／記者呂佳賢攝）

▲萊爾富。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

萊爾富超商近來經常掀起討論，許多人大推現打果昔、蔬果汁，還有進口的國外商品也受到歡迎。旅日達人林氏璧日前也在粉專表示，看到萊爾富進口日本人氣原裝茶飲，價格只要39元，讓他直呼「真的是太猛了」。他也透露，接下來另一款人氣綠茶可能月中就會登場，價格同樣落在39元，引發不少網友期待。

林氏璧表示，「上週發現京都福壽園伊右衛門的濃茶也進了，而且好像綾鷹系列月中也會上，也是39！」並提到這款濃茶在日本屬於機能性表示食品，因此原本標示「有助於減少有肥胖傾向者的內臟脂肪」的字樣，在台灣被貼掉。他也補充，「其他的日本茶品只要機能性幾乎都會比較貴，京都福壽園這一款則是同價，我也不知道為什麼。」

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他進一步比較日本售價，指出這類飲料在日本便利商店大約落在150日圓（約新台幣30元）左右，甚至在超市還曾看過不到100日圓的價格，「萊爾富這個價錢已經很不錯了！」

貼文曝光後引發討論，不少人對綾鷹即將登場相當期待，「綾鷹！我去日本必喝的綠茶」、「拜託上架那一天一定要宣傳」、「竟然會有綾鷹！」也有人實際入手後給出好評，「今天早上在公司附近看到，價錢很親民就順手買了一瓶，開心」、「味道跟在日本喝差不多」。

另外也有網友分享日本當地價格，「上禮拜在福岡看到78日圓」、「池袋松本清賣63日圓欸」、「臨空城超市73日圓」，直呼台灣39元其實相當有競爭力，「已經幾乎是日本超商售價直接換算了」。不少人也對萊爾富近期表現改觀，「萊爾富真的太讚了」、「變成首選」、「聯邦入主後真的進步很多」，甚至有人笑說「難道我要為了綾鷹走進N年沒進去的萊爾富了」，顯示這波日本飲料熱潮確實成功吸引關注。

至於其他超商則是有優惠活動進行，7-ELEVEN 多項冰品與咖啡優惠，其中哈根達斯雪糕自即日起至4月14日「買4送4」；咖啡與茶飲則透過OPENPOINT行動隨時取推出「黑色情人節」與「一周咖啡我包辦」。全家便利商店自4月10日至4月14日推出「康康5優惠」，主打零食、泡麵、飲品多項組合價與「買1送1」。

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