　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊希望帶一台回去

▲▼鄭麗文於北京參訪小米汽車工廠。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文於北京參訪小米汽車體驗中心。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今（12）日是國民黨主席鄭麗文在大陸訪問的最後一天，她上午前往位於北京通州的小米汽車超級工廠，在展示間體驗乘坐小米YU7時，她不只稱讚顏色好看，更直呼「只有一個字，讚」，當記者問想不想帶一台回台灣時，鄭麗文回應「當然希望！」鄭麗文還透露，她老公很喜歡小米產品，「我們全家都是小米的東西」。

於小米汽車體驗中心負責接待的是小米合夥人、總裁盧偉冰，陪同參訪的還有中共中央台辦副主任彭慶恩、北京市台辦主任霍光峰等。參訪過程中，鄭麗文對於講解員介紹的各類電動汽車技術，連連發出驚呼，在拿起小米汽車電池時，更驚訝「很輕耶，不是很重」。

於小米汽車展示間，鄭麗文看到一輛粉紫色小米YU7時，直誇顏色漂亮、女生一定很愛。盧偉冰翻開前行李箱時介紹，有人去釣魚的時候，會把魚和水裝進去，回家再放掉水。鄭麗文驚呼「喔～還可以這樣啊」，李乾龍接著問溫度不會上升嗎？鄭麗文開玩笑說「回家就有魚湯可以喝了，溫度上升（的話）」。

▲▼鄭麗文於北京參訪小米汽車工廠。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文於北京參訪小米汽車。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文和盧偉冰隨後分別坐上這台小米YU7的正副駕駛座，盧偉冰在講解車上設備之後，鄭麗文搖下車窗，主動向媒體說「我讓他們（媒體）拍一下」，隨後舉起手比讚。媒體詢問「感覺怎麼樣？」鄭麗文回應「只有一個字，讚」，還有記者問「會不會想要帶一台回去（台灣）」，鄭麗文說「當然希望！」

結束小米汽車體驗中心的講解與試乘之後，盧偉冰贈送鄭麗文一台汽車模型，一行人接著前往小米汽車工廠參觀。小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在工廠和鄭麗文見面，並贈送她一部小米手機。

鄭麗文於北京期間，參訪行程充滿了「科技味」，包括人工智慧（AI）教育重點中學清華附中、中關村展示中心、小米汽車工廠等。據了解，國民黨方面在行前曾表達參觀AI教育中小學及科技領域的意願，最後北京方面也一一安排。

▼小米創辦人雷軍贈送鄭麗文一部手機。（圖／國民黨提供）

▲▼小米創辦人雷軍贈送鄭麗文一部手機。（圖／國民黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳
綠批對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑
永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億
女賽評遭批裙子太短...開大招變「全身黑」　畫面太衝擊
參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊「希望帶一台回去」
鄭麗文返國前出招！　謝衣鳯等3人聯合聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸奧迪男加油不付錢　女員工追不上自墊2750元油錢

參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊希望帶一台回去

下車15分鐘沒關窗　副駕駛座「長出蜂窩」

蘇起：「鄭習會」超越兩岸　釋放「台海局勢不必擔心」訊號

陸釋10大禮包！開放觀光農漁釋善意　賴正鎰：盼恢復陸客旅遊榮景

陸恢復滬閩遊客赴台！　張榮恭籲政府別阻攔、積極回應

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

陸男自帶茅台酒「喝到廉價味」　竟被服務生調包了

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　符規定台食品可輸入

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

陸奧迪男加油不付錢　女員工追不上自墊2750元油錢

參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊希望帶一台回去

下車15分鐘沒關窗　副駕駛座「長出蜂窩」

蘇起：「鄭習會」超越兩岸　釋放「台海局勢不必擔心」訊號

陸釋10大禮包！開放觀光農漁釋善意　賴正鎰：盼恢復陸客旅遊榮景

陸恢復滬閩遊客赴台！　張榮恭籲政府別阻攔、積極回應

美伊衝突「中國站哪邊？」　陸駐以大使：站在和平一邊

陸男自帶茅台酒「喝到廉價味」　竟被服務生調包了

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行　符規定台食品可輸入

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

「1超商」變超猛！上架日本超夯瓶裝茶　旅日達人：價錢很不錯

泰勒絲7月辦世紀婚禮！超狂伴娘團名單媲美葛萊美　賓客須簽保密協議

金荷娜來台10天不捨落淚！　南優賢一句話逼哭全場「溫馨擁抱告別」

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳！背後疑藏長照悲劇

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

陸奧迪男加油不付錢　女員工追不上自墊2750元油錢

永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億

曾沛慈《浪姐7》爆退賽！本人親上火線發聲　排名疑遭黑箱壓票

快訊／新北三峽三合院廚房起火　80多歲老翁命危送醫

【知道偶有多想妳嗎】奴才3天沒回家！黑貓狂喵叫抱怨

大陸熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

河南男床底藏200枚金幣！妻翻出當場崩潰

掃244本18禁日漫　陸女入境當場被抓

記憶體飆漲扛不住！小米宣布多款產品漲價

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊希望帶一台回去

「120W超級快充」實測僅22.5W！賣家辯

曾挺太陽花　張敬軒認錯：帶「反送中」青年赴陸

辱罵全紅嬋　群主落網「拘役10天」加罰款

張敬軒認錯預告赴陸　IG退追阿Sa、容祖兒

自帶茅台「喝到廉價味」　竟被服務生調包

陸恢復滬閩遊客赴台！　張榮恭籲政府別阻攔、積極回應

陸釋10大禮包！　賴正鎰：盼恢復陸客觀光榮景

鄭麗文訪北京故宮　院長化身「最強導覽員」全程陪同

更多熱門

相關新聞

中共對台10項新政策　白黨團：應秉持對等尊嚴、自由民主進行交流

中共對台10項新政策　白黨團：應秉持對等尊嚴、自由民主進行交流

「鄭習會」落幕，中共今（12日）宣布10項對台新政策，包括在堅持九二共識、反對台獨基礎上，為符合檢驗、檢疫標準的台灣農漁產品輸陸提供便利、推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，兩岸有截然不同的政治體制，無論是交流或是經貿的往來，都應該堅持台灣的自由民主法治價值，秉持對等尊嚴來進行。

藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人出招

藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人出招

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

藍綠白主席出訪比一比！醫：繳納稅錢看了啥

藍綠白主席出訪比一比！醫：繳納稅錢看了啥

蘇起：「鄭習會」傳達「台海局勢不必擔心」

蘇起：「鄭習會」傳達「台海局勢不必擔心」

關鍵字：

和平之旅鄭麗文小米汽車小米國民黨雷軍盧偉冰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面