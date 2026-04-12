參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊希望帶一台回去

▲鄭麗文於北京參訪小米汽車體驗中心。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今（12）日是國民黨主席鄭麗文在大陸訪問的最後一天，她上午前往位於北京通州的小米汽車超級工廠，在展示間體驗乘坐小米YU7時，她不只稱讚顏色好看，更直呼「只有一個字，讚」，當記者問想不想帶一台回台灣時，鄭麗文回應「當然希望！」鄭麗文還透露，她老公很喜歡小米產品，「我們全家都是小米的東西」。

於小米汽車體驗中心負責接待的是小米合夥人、總裁盧偉冰，陪同參訪的還有中共中央台辦副主任彭慶恩、北京市台辦主任霍光峰等。參訪過程中，鄭麗文對於講解員介紹的各類電動汽車技術，連連發出驚呼，在拿起小米汽車電池時，更驚訝「很輕耶，不是很重」。

於小米汽車展示間，鄭麗文看到一輛粉紫色小米YU7時，直誇顏色漂亮、女生一定很愛。盧偉冰翻開前行李箱時介紹，有人去釣魚的時候，會把魚和水裝進去，回家再放掉水。鄭麗文驚呼「喔～還可以這樣啊」，李乾龍接著問溫度不會上升嗎？鄭麗文開玩笑說「回家就有魚湯可以喝了，溫度上升（的話）」。

▲鄭麗文於北京參訪小米汽車。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文和盧偉冰隨後分別坐上這台小米YU7的正副駕駛座，盧偉冰在講解車上設備之後，鄭麗文搖下車窗，主動向媒體說「我讓他們（媒體）拍一下」，隨後舉起手比讚。媒體詢問「感覺怎麼樣？」鄭麗文回應「只有一個字，讚」，還有記者問「會不會想要帶一台回去（台灣）」，鄭麗文說「當然希望！」

結束小米汽車體驗中心的講解與試乘之後，盧偉冰贈送鄭麗文一台汽車模型，一行人接著前往小米汽車工廠參觀。小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在工廠和鄭麗文見面，並贈送她一部小米手機。

鄭麗文於北京期間，參訪行程充滿了「科技味」，包括人工智慧（AI）教育重點中學清華附中、中關村展示中心、小米汽車工廠等。據了解，國民黨方面在行前曾表達參觀AI教育中小學及科技領域的意願，最後北京方面也一一安排。

▼小米創辦人雷軍贈送鄭麗文一部手機。（圖／國民黨提供）