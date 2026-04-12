中共對台10項新政策　白黨團：應秉持對等尊嚴、自由民主進行交流

▲民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「鄭習會」落幕，中共今（12日）宣布10項對台新政策，包括在堅持九二共識、反對台獨基礎上，為符合檢驗、檢疫標準的台灣農漁產品輸陸提供便利、推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，兩岸有截然不同的政治體制，無論是交流或是經貿的往來，都應該堅持台灣的自由民主法治價值，秉持對等尊嚴來進行。

國民黨主席鄭麗文10日與中共中央總書記習近平會面。國台辦授權《新華社》今發布10項對台政策，包括探索建立國共兩黨常態化溝通機制、支持金門共用廈門新機場、為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利、推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行。但此次的措施，中共的前提是在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上。

對此，陳清龍表示，兩岸透過交流與經貿的往來，增進彼此之間的互信基礎，降低不必要的衝突，都有一定的意義存在。但他必須強調，兩岸有截然不同的政治體制，無論是交流或是經貿的往來，都應該堅持台灣的自由民主法治價值，秉持對等尊嚴來進行。

陳清龍也說，而在經貿往來上，台灣也需注意分散風險，開拓多元的市場，不能把雞蛋放在同一個籃子裡，也希望中方不要因政治因素，隨意打壓農漁民的生計與觀光產業，此一作法絕不會獲得台灣民眾的認同。