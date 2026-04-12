高雄男趁點貨闖五金賣場「洗劫收銀機」　亮刀威脅店員搶走1萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區中崙四路一間五金賣場11日深夜發生一起持刀搶案，當時店內值班店員劉姓女子在點貨時，遭一名羅姓男子趁隙竊取收銀機內現金，經喝斥後犯嫌竟亮刀威嚇，女店員為確保人身安全暫避一旁，犯嫌隨即得手逃逸，損失約新台幣1萬元。警方獲報組成專案小組追查，4小時內將犯嫌查緝到案。

▲高雄男趁點貨闖五金賣場「洗劫收銀機」，還亮刀威脅女店員。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，有多項前科的48歲犯嫌羅男昨晚趁女店員在點貨時，闖入五金賣場收銀台竊取現金，女店員發現後喝斥，羅男竟拿出預先準備的刀子威嚇，嚇得女店員趕緊躲在一旁，他得手後隨即逃逸。

▲高雄男趁點貨闖五金賣場「洗劫收銀機」。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報隨即展開調查，調閱店內及周邊監視器影像，迅速鎖定犯嫌身分，初步研判為轄內有多項前科羅男，並經被害人指認無誤。同時掌握犯嫌犯案後騎乘白色重機車逃逸動線，立即通報並擴大調閱沿線監視畫面，全力追緝。

經警方報請高雄地方檢察署檢察官並核發拘票後，鳳山分局即與刑警大隊共組專案小組，持續追查犯嫌行蹤。經連夜追緝，發現犯嫌將作案車輛停放於小港區一帶，警方隨即埋伏守候，最終於4月12日凌晨3時48分在小港區新昌街一帶成功將羅嫌查緝到案。

警方也當場查扣作案刀具、犯案衣物及部分贓款等證物，全案訊後依恐嚇取財罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。