現在要夫妻「2人都賺錢」才夠租屋、生活？他嘆：還存不了錢

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

如今不少雙薪夫妻明明都有工作，日子卻還是過得不輕鬆。有網友表示，以親戚的小孩為例，夫妻倆在台北租一間二十幾坪的電梯大樓，每月房租逼近3萬元，兩人月薪各4萬多元，扣掉房租和生活費後，卻存不了什麼錢，讓他不禁感嘆，為何以前夫妻一起賺錢還有機會買房，現在卻變成兩個人工作才勉強夠租屋、過生活？

原PO在PTT發文「為什麼現在要夫妻二人賺錢才夠租屋呢？」看到親戚的小孩在台北租屋，夫妻兩人租的是二十幾坪電梯大樓，一個月租金將近3萬元，雖然兩人都有上班，薪水也都在4萬多元，但付完房租、生活費後，基本上就沒什麼錢能存下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓他忍不住拿現在和過去相比，認為以前夫妻兩人一起工作，至少還有拚買房的可能，但現在卻像是雙薪只能撐基本開銷。他因此好奇，背後到底是薪資停滯、房租變高，還是整體生活成本已和過去完全不同，直問「為什麼呢？有這方面的八卦嗎？」

貼文引發討論，不少網友認為，關鍵不只是雙薪不夠用，而是以這樣的收入硬撐台北生活，本來就很難存到錢，「先租基隆通勤，存頭期款」、「『台北租房子』這就是問題」、「收入四萬，不要住台北」、「台北從來就不是3萬月薪能住的地方」、「婚前一個人租15000，婚後兩個人租28000。」

也有網友直言，真正讓人喘不過氣的，是薪資成長追不上房租與物價，才會讓雙薪家庭也只能勉強過日子，「因為薪水跟30年前一樣，但物價、房價漲了好幾倍」、「房租太高，另外月薪4萬也偏低」、「以前一個人工作可以養全家五口，現在要五個人工作才能買房。」