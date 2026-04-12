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5歲男童性侵「砍斷生殖器」亡！印度警衛被罵陽痿　殘忍虐殺

▲▼5歲男童遭警衛性侵「砍斷生殖器」慘死　印度寄宿學校殘忍虐殺。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲男童被發現時傷勢慘重，送院搶救仍不治身亡。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度比哈爾邦（Bihar）賈哈納巴德一所寄宿學校的宿舍發生5歲男童遭虐殺的恐怖謀殺案。被害的5歲男童日前遭學校保全性侵後割喉，隨後被送往醫院搶救，但仍不治身亡。警方證實，他的生殖器遭切斷，左腹多處刀傷。

根據《新德里電視台》報導，年僅5歲被害男童平時就讀於一所寄宿學校，然而他6日早上卻被發現倒在宿舍的樓梯上。父親在同日接到宿舍負責人塔倫（Tarun Kumar）的電話稱，他的兒子被緊急送往私立醫院。

警方指出，被害男童的喉嚨被割開、腹部有深長刀傷，甚至連生殖器都被殘忍切斷。男童父親趕抵醫院時，醫師建議他們轉院。儘管家人隨即將其轉往巴特那的大型醫院搶救，但最終仍因傷勢過重宣告不治。

警方隨後展開大規模調查，鎖定46歲的學校餐廳警衛穆凱什（Mukesh），並將其逮捕。警方指出，穆凱什的妻子多年前離家出走，宿舍的孩子們常因此嘲笑他是「性無能（impotent）」，讓他長期感到受挫與憤怒。此外，穆凱什與宿舍負責人發生過爭執，他曾揚言要讓學校名譽掃地並被迫倒閉。

穆凱什坦承，5日晚間他將5歲男童誘騙到房間內性侵，但因為擔心孩子尖叫求救會導致他被捕，所以便直接拿起刀子割斷男童喉嚨，並將屍體隨意丟棄在宿舍樓梯間。

警方目前已在現場查獲作案用的刀子。除凶嫌穆凱什外，宿舍經營者塔倫也已被拘留。警方依據防止兒童免受性犯罪法、謀殺以及性侵等罪名立案調查。此外，有一名教師與兩名工作人員因涉案被拘留訊問，不過目前皆已獲釋。

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