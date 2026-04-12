女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」：不要懲處她

▲王韻筑在主播台上打哈欠畫面被放送。（翻攝自王韻筑Threads）

圖文／鏡週刊

華視主播王韻筑在鏡頭前面「打哈欠」的畫面被播出，引起網友熱議，而華視則致歉表示將懲處，王韻筑昨（11）日也發文還原真相。對此，電視名嘴、資深媒體人王瑞德則幫求情喊，「女主播打哈欠是真情流露，不要懲處她啦」。

針對王韻筑打哈欠畫面被播出一事，華視表示，本次MOD華視12台播送失誤將委由公評人進行調查，並依照調查結果依規定進行必要懲處，改善產製流程。

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王韻筑則發文說，沒想到此事會釀成軒然大波，先和大家致歉，非常抱歉，「也特別說明，公司懲處的名單中打一開始就沒有我，請大家安心」。她還還原真相並強調，「絕對不是網傳導播不滿我」。

王瑞德則針對此事發2篇文，他先是說，其實有些主播的NG畫面，比正經八百播報新聞更加精彩，「我覺得這位女主播的EQ很好！但是，昨晚妳到底幾點才睡」？

隨後，王瑞德又發文說，打哈欠乃人之常情，「女主播打哈欠是真情流露，不要懲處她啦！她累了嗎？給她一瓶」！



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