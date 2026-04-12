　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

網友推薦六種迅速消除大蒜臭味的飲食方法。（示意圖，photoAC）

▲網友推薦六種迅速消除大蒜臭味的飲食方法。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

雖然蒜香搭配上香腸或美食超級過癮，但餐後揮之不去的口臭卻是社交災難。這股味道其實源自血液與肺部的循環，光刷牙是清不乾淨的。網友激推6種除臭秘方，可從飲食著手讓異味煙消雲散。

為何蘋果、花生能去大蒜味？

[廣告]請繼續往下閱讀...

想快速急救，蘋果與花生是首選。蘋果皮含有的氧化酶就像天然除臭劑，能與硫化物產生化學反應；花生則是靠堅果香氣與油脂來遮蓋刺激味。另外，科學證實全脂牛奶能降低異味濃度，建議在用餐時同時飲用，讓牛奶中的脂肪直接在第一線攔截氣味。

巧克力、綠茶也能除蒜味

追求便利的朋友，可以去超商抓一罐濃綠茶或一片濃度70%以上的黑巧克力。綠茶中的茶多酚與巧克力的兒茶素都能顯著降低口中的硫化物濃度。有趣的是，民間還流傳口含不鏽鋼湯匙的妙招，雖然原理尚未明確，但不少網友表示對於降低異味感頗有奇效。

除了食物還有什麼方式去蒜味？

通常大蒜餘味會附著人體長達2天，單靠身體代謝太慢。建議搭配上述食物，並在餐後加強水分攝取或使用刮舌苔器，主動出擊才能縮短尷尬期。學會這幾招，以後吃蒜泥臭豆腐就不必再擔心口氣問題，放心地享受美味，再也不怕被朋友嫌棄口氣太重。


更多鏡週刊報導
年紀輕輕長白髮竟是營養失調　營養師推薦5類食物「黑回來 」
26歲女吃麻辣鍋竟斷氣　醫師曝奪命10分鐘窒息關鍵
臭豆腐怎麼吃比較健康？專家建議搭「2物」減少負擔抗氧化　關鍵吃法曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳
綠批對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑
永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億
女賽評遭批裙子太短...開大招變「全身黑」　畫面太衝擊
參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊「希望帶一台回去」
鄭麗文返國前出招！　謝衣鳯等3人聯合聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「1超商」變超猛！上架日本超夯瓶裝茶　旅日達人：價錢很不錯

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」：不要懲處她

主播睡著了？網球轉播沒播報聲「傳來打呼聲」　觀眾傻眼狂問

12生肖本週運勢來了！羊旺到沒朋友　狗事業財運雙強

印度移工要來了！美股達人「列3原因」支持：這是必要的

藍綠白主席出訪一比高下！蘇一峰酸：繳納稅錢看了什麼

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為：危險駕駛

首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

「1超商」變超猛！上架日本超夯瓶裝茶　旅日達人：價錢很不錯

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」：不要懲處她

主播睡著了？網球轉播沒播報聲「傳來打呼聲」　觀眾傻眼狂問

12生肖本週運勢來了！羊旺到沒朋友　狗事業財運雙強

印度移工要來了！美股達人「列3原因」支持：這是必要的

藍綠白主席出訪一比高下！蘇一峰酸：繳納稅錢看了什麼

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為：危險駕駛

首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

「1超商」變超猛！上架日本超夯瓶裝茶　旅日達人：價錢很不錯

泰勒絲7月辦世紀婚禮！超狂伴娘團名單媲美葛萊美　賓客須簽保密協議

金荷娜來台10天不捨落淚！　南優賢一句話逼哭全場「溫馨擁抱告別」

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳！背後疑藏長照悲劇

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

陸奧迪男加油不付錢　女員工追不上自墊2750元油錢

永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億

曾沛慈《浪姐7》爆退賽！本人親上火線發聲　排名疑遭黑箱壓票

快訊／新北三峽三合院廚房起火　80多歲老翁命危送醫

【知道偶有多想妳嗎】奴才3天沒回家！黑貓狂喵叫抱怨

生活熱門新聞

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

把握好天氣！　轉雨時間曝

放學玩手機！他驚「學生時代1回憶」不見了

黑色星期四來了！3星座「集體迎暴雨」　壓力、衝突不斷

百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客不捨

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

白沙屯「累了請上車」他還是載了！下場恐罰9000元

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

更多熱門

相關新聞

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」

華視主播王韻筑在鏡頭前面「打哈欠」的畫面被播出，引起網友熱議，而華視則致歉表示將懲處，王韻筑昨（11）日也發文還原真相。對此，電視名嘴、資深媒體人王瑞德則幫求情喊，「女主播打哈欠是真情流露，不要懲處她啦」。

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

滅絕倒數！皇帝企鵝正式列入瀕危名單

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

鍾小平再爆陳佩琪加1500萬搶1.6億豪宅

鍾小平再爆陳佩琪加1500萬搶1.6億豪宅

關鍵字：

大蒜味鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面