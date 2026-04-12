吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

▲網友推薦六種迅速消除大蒜臭味的飲食方法。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

雖然蒜香搭配上香腸或美食超級過癮，但餐後揮之不去的口臭卻是社交災難。這股味道其實源自血液與肺部的循環，光刷牙是清不乾淨的。網友激推6種除臭秘方，可從飲食著手讓異味煙消雲散。

為何蘋果、花生能去大蒜味？

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想快速急救，蘋果與花生是首選。蘋果皮含有的氧化酶就像天然除臭劑，能與硫化物產生化學反應；花生則是靠堅果香氣與油脂來遮蓋刺激味。另外，科學證實全脂牛奶能降低異味濃度，建議在用餐時同時飲用，讓牛奶中的脂肪直接在第一線攔截氣味。

巧克力、綠茶也能除蒜味

追求便利的朋友，可以去超商抓一罐濃綠茶或一片濃度70%以上的黑巧克力。綠茶中的茶多酚與巧克力的兒茶素都能顯著降低口中的硫化物濃度。有趣的是，民間還流傳口含不鏽鋼湯匙的妙招，雖然原理尚未明確，但不少網友表示對於降低異味感頗有奇效。

除了食物還有什麼方式去蒜味？

通常大蒜餘味會附著人體長達2天，單靠身體代謝太慢。建議搭配上述食物，並在餐後加強水分攝取或使用刮舌苔器，主動出擊才能縮短尷尬期。學會這幾招，以後吃蒜泥臭豆腐就不必再擔心口氣問題，放心地享受美味，再也不怕被朋友嫌棄口氣太重。



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