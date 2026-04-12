花園夜市旁車禍！15歲少年雙載遭撞　後座14歲少女腦出血送醫

▲花園夜市旁車禍，14歲少女噴飛腦出血送醫。（圖／記者林東良翻攝）
記者林東良、劉人豪／台南報導
台南花園夜市旁昨（11）日發生車禍事故，15歲少年騎車載14歲少女，遭一輛自小客車撞飛，詳細肇事責任調查釐清中。
警方指出，23歲女子駕駛自小客車於海安路左轉和緯路時，與和緯路內側車道之微型電動二輪車發生碰撞，造成15歲少年擦挫傷送醫，後座14歲少女腦出血及大腿骨骨折，雙方均無酒駕情形，詳細肇事責任由本分局調查釐清中。警方呼籲民眾行經路口減速慢行，並依號誌標誌行駛，以維護行車安全。」
▲花園夜市旁車禍，14歲少女噴飛腦出血送醫。（圖／記者林東良翻攝）
記者林東良、劉人豪／台南報導
台南花園夜市旁昨（11）日發生車禍事故，15歲少年騎車載14歲少女，遭一輛自小客車撞飛，詳細肇事責任調查釐清中。
警方指出，23歲女子駕駛自小客車於海安路左轉和緯路時，與和緯路內側車道之微型電動二輪車發生碰撞，造成15歲少年擦挫傷送醫，後座14歲少女腦出血及大腿骨骨折，雙方均無酒駕情形，詳細肇事責任由本分局調查釐清中。警方呼籲民眾行經路口減速慢行，並依號誌標誌行駛，以維護行車安全。」
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響