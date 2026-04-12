館長喊「台灣茶葉、揉茶技術都是大陸傳來的！」台灣農民怒打臉

▲館長的演講農民不服。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

館長在某場演講中說出「台灣所有的茶種是從中國大陸傳過來」，引發茶農不滿。一名台灣茶農直呼「館長你在講什麼東西啊」，並強調家族五代以上祖先就在台灣種茶，台灣的揉茶技術，是台灣人自己發明的，揉球揉得美，一定是台灣的師傅，直言「你去演講前有沒有來過山上，聞過真的茶香啊？」

館長演講一句話掀反彈

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台灣茶農「依然茶葉」在粉專發文，看完館長的演講後超傻眼，「台灣茶不是台灣的，館長你在講什麼東西啊？」她透露，自家五代以上祖先就在台灣種茶，台灣的揉茶技術、製茶技術，是由台灣人自己發明的，「揉球揉得最美，一定都是台灣的師傅，炒菁機也是台灣的師傅自己發明的。」

茶農指出，台茶12號金萱、台茶22號沁玉、台茶18號紅玉，以及台茶21號紅韻，都是自己育成的品種，「你去演講前有沒有來過山上，聞過真的茶香啊？台灣高山茶是我們的祖宗的血汗，你的這場演講台灣農民不服啦！」

貼文一出，底下網友力挺，「台灣茶是屬於台灣的，不屬於任何一個國家」、「他是不是沒有仔細喝過台灣任何茶區生產的茶，所以他才會說這種幹話出來」、「四季春品種也是台灣農民自己發現培育的」、「台灣種的茶葉香好喝」、「由此可見這位仁兄需要再多讀點書，拍馬屁也要拍得漂亮點」、「連茶葉也能扯上，真是夠了」。