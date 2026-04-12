　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美伊談判翻車！川普突轉發「海上封鎖」文章　威脅暗示下一步

▲▼美國總統川普11日在邁阿密觀看比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普11日在邁阿密觀看比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗在巴基斯坦進行長達21小時的馬拉松式談判後破局。美國副總統范斯直言，雙方未能就核武與濃縮鈾等核心議題達成共識。美方強調已提出「最終且最佳方案」，伊朗則批評美方過度要求。對此，美國總統川普雖未發表正式談話，卻轉發「海上封鎖伊朗」相關文章，引發外界關注美方下一步可能採取的強硬手段。

美國與伊朗最新一輪高層會談在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行，歷時約21小時後仍宣告破局。范斯在記者會表示，美方已在談判中「非常清楚地劃出紅線」，並提出一個簡單、雙方都能理解的最終方案，但伊朗拒絕接受相關條件，導致談判無法達成協議。

范斯指出，美方在談判中展現彈性，但核心訴求始終未變，即伊朗必須明確承諾放棄發展核武。他強調，「我們已盡可能清楚說明立場，但他們選擇不接受。」

伊朗則反控，美方在談判中提出「過度且不切實際的要求」，並稱談判過程受到美方「貪婪與野心」影響。

根據《衛報》，儘管川普尚未對談判結果發表正式聲明，但稍早已在社群平台Truth Social轉發一篇評論文章，標題直指「若伊朗不屈服，（美國）總統手中的王牌：海上封鎖」。

▲▼全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

▲全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

該文章由頗具爭議的美國資深記者索羅門（John Solomon）撰寫，發布在保守派新聞網站「Just the News」。該篇文章稱，其實美國可以透過海軍力量，打破伊朗對荷莫茲海峽的控制，並有效掌控海峽通行權，除了扼殺搖搖欲墜的伊朗經濟，更可藉此壓制伊朗石油出口命脈，同時切斷中國和印度的關鍵石油來源。

索羅門提及，美軍航母戰鬥群目前已部署在波斯灣周邊，包括美國海軍大型艦隊進駐，「如果伊朗態度強硬，那麼美國海軍絕對可以部署強大的海上監視力量，到時候你們想經過哈格島或是阿曼附近那條狹窄水道，就得先問問美國海軍了！」

另外，索羅門也在文章開頭提及美國實施海上封鎖的先例，包括川普透過海上封鎖扼殺委內瑞拉的石油收入，先是使委國經濟陷入癱瘓，接著向委國獨裁者馬杜洛發起大膽的軍事逮捕行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳
綠批對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑
永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億
女賽評遭批裙子太短...開大招變「全身黑」　畫面太衝擊
參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊「希望帶一台回去」
鄭麗文返國前出招！　謝衣鳯等3人聯合聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓冷凍倉庫火災奪命！2消防員二度闖火場殉職　31歲準新郎魂斷現場

美伊關鍵議題沒談攏　伊朗：不期待靠單次會談達協議

5歲男童性侵「砍斷生殖器」亡！印度警衛被罵陽痿　殘忍虐殺

美伊談判翻車！川普突轉發「海上封鎖」文章　威脅暗示下一步

美國提「3強硬要求」談判破局　親伊朗人士批：根本不是來談的

人潮擠爆釀悲劇！海地城堡慶典淪踩踏災難　30人喪命驚悚影片曝

范斯搭機返美！美伊談判21小時未達協議　稱已提出最終方案

伊朗手握4大王牌！　專家揭「美伊談判破裂」內幕：他們根本不急

美伊談判21小時破局！美前談判代表警告：伊朗握「更多籌碼」

伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

韓冷凍倉庫火災奪命！2消防員二度闖火場殉職　31歲準新郎魂斷現場

美伊關鍵議題沒談攏　伊朗：不期待靠單次會談達協議

5歲男童性侵「砍斷生殖器」亡！印度警衛被罵陽痿　殘忍虐殺

美伊談判翻車！川普突轉發「海上封鎖」文章　威脅暗示下一步

美國提「3強硬要求」談判破局　親伊朗人士批：根本不是來談的

人潮擠爆釀悲劇！海地城堡慶典淪踩踏災難　30人喪命驚悚影片曝

范斯搭機返美！美伊談判21小時未達協議　稱已提出最終方案

伊朗手握4大王牌！　專家揭「美伊談判破裂」內幕：他們根本不急

美伊談判21小時破局！美前談判代表警告：伊朗握「更多籌碼」

伊朗官媒：美方「不合理要求」阻礙協議達成

泰勒絲7月辦世紀婚禮！超狂伴娘團名單媲美葛萊美　賓客須簽保密協議

金荷娜來台10天不捨落淚！　南優賢一句話逼哭全場「溫馨擁抱告別」

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳！背後疑藏長照悲劇

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

陸奧迪男加油不付錢　女員工追不上自墊2750元油錢

永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億

曾沛慈《浪姐7》爆退賽！本人親上火線發聲　排名疑遭黑箱壓票

快訊／新北三峽三合院廚房起火　80多歲老翁命危送醫

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

【有在看路嗎？】國道三角錐全撞倒！緊急右切驚險閃避緩撞車

國際熱門新聞

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

談判破裂！伊朗握「4大王牌」根本不急

伊朗發言人曝「5大談判重點」！

擁1億資產！退休日翁「1習慣」兒心寒

美伊開戰首見！3艘超級油輪通過荷莫茲海峽　2艘屬於中國

川普警告：中國若運武器給伊朗　將面臨大麻煩

不滿美軍2艦通過海峽　伊朗革命衛隊：任何軍艦進出將嚴厲處置

伊朗拒絕接受美方條件　范斯：伊朗不棄核

美伊第三輪會談！首度「面對面談判」　海峽控制權爆嚴重分歧

范斯：美伊未達協議

快訊／美伊第三輪會談結束　改磋商形式持續談判

川普突喊美國正「清空」荷莫茲海峽！

川普突轉發「海上封鎖」文章　暗示威脅伊朗

更多熱門

相關新聞

根本不是來談的！美「3強硬要求」曝光

根本不是來談的！美「3強硬要求」曝光

美國與伊朗在巴基斯坦長達21小時的談判宣告破局，美國副總統范斯12日率團打道回府，雙方在核武議題與荷莫茲海峽控制權上的巨大鴻溝，讓這場備受矚目的外交會談無疾而終。而有親伊朗人士則指出，美方提出了3個「不合理要求」，根本就不是來談判的。

范斯搭機返美　稱已提出最終方案

范斯搭機返美　稱已提出最終方案

談判破裂！伊朗握「4大王牌」根本不急

談判破裂！伊朗握「4大王牌」根本不急

美前談判代表警告：伊朗握「更多籌碼」

美前談判代表警告：伊朗握「更多籌碼」

中國站哪邊？陸駐以大使：站在和平一邊

中國站哪邊？陸駐以大使：站在和平一邊

關鍵字：

北美要聞美伊開戰川普美國伊朗海上封鎖荷莫茲海峽談判

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面