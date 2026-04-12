美伊談判翻車！川普突轉發「海上封鎖」文章　威脅暗示下一步

▲美國總統川普11日在邁阿密觀看比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗在巴基斯坦進行長達21小時的馬拉松式談判後破局。美國副總統范斯直言，雙方未能就核武與濃縮鈾等核心議題達成共識。美方強調已提出「最終且最佳方案」，伊朗則批評美方過度要求。對此，美國總統川普雖未發表正式談話，卻轉發「海上封鎖伊朗」相關文章，引發外界關注美方下一步可能採取的強硬手段。

美國與伊朗最新一輪高層會談在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行，歷時約21小時後仍宣告破局。范斯在記者會表示，美方已在談判中「非常清楚地劃出紅線」，並提出一個簡單、雙方都能理解的最終方案，但伊朗拒絕接受相關條件，導致談判無法達成協議。

范斯指出，美方在談判中展現彈性，但核心訴求始終未變，即伊朗必須明確承諾放棄發展核武。他強調，「我們已盡可能清楚說明立場，但他們選擇不接受。」

伊朗則反控，美方在談判中提出「過度且不切實際的要求」，並稱談判過程受到美方「貪婪與野心」影響。

根據《衛報》，儘管川普尚未對談判結果發表正式聲明，但稍早已在社群平台Truth Social轉發一篇評論文章，標題直指「若伊朗不屈服，（美國）總統手中的王牌：海上封鎖」。

▲全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

該文章由頗具爭議的美國資深記者索羅門（John Solomon）撰寫，發布在保守派新聞網站「Just the News」。該篇文章稱，其實美國可以透過海軍力量，打破伊朗對荷莫茲海峽的控制，並有效掌控海峽通行權，除了扼殺搖搖欲墜的伊朗經濟，更可藉此壓制伊朗石油出口命脈，同時切斷中國和印度的關鍵石油來源。

索羅門提及，美軍航母戰鬥群目前已部署在波斯灣周邊，包括美國海軍大型艦隊進駐，「如果伊朗態度強硬，那麼美國海軍絕對可以部署強大的海上監視力量，到時候你們想經過哈格島或是阿曼附近那條狹窄水道，就得先問問美國海軍了！」

另外，索羅門也在文章開頭提及美國實施海上封鎖的先例，包括川普透過海上封鎖扼殺委內瑞拉的石油收入，先是使委國經濟陷入癱瘓，接著向委國獨裁者馬杜洛發起大膽的軍事逮捕行動。