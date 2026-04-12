鄭習會後10項「惠台大禮包」　柯志恩喊3項有利高雄：樂觀其成

▲柯志恩看10項惠台大禮包，喊樂觀其成。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席鄭麗文率團訪中今（12日）落幕，鄭麗文返台之際，中方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。對此，國民黨立委、高雄市長候選人柯志恩表示，高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與大陸市場有更深的交流，她都樂觀其成。

在國民黨主席鄭麗文結束「2026和平之旅」行程之際，中方宣布對台十項措施，包括推動福建沿海地區在條件具備情況下，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道；完善涉台漁業准入管理。

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

另外，為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場；允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網絡視聽平台播出；推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。

對於大陸宣布10項惠台政策，柯志恩表示，其中對高雄較為有利的為遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項。

她指出，高雄前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，高雄也擁有完備的冷凍倉儲與加工產業鏈，若陸方願意讓台灣遠洋漁船靠泊，並提供遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，以及為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利，不僅將顯著降低遠洋漁船的作業成本，大陸市場的開放，也能對高經濟價值魚種，如鮪魚、魷魚、秋刀魚產生龐大需求。

而高雄農產品近年因為極端氣候及過度依賴內銷市場，導致產銷失衡，若大陸市場重新開放，能為高雄優質農產品如鳳梨、蓮霧等開闢穩定通路，迅速消化產銷失衡之壓力，實質幫助農民增加收入。為了應對大陸對高品質農產品的要求，高雄的冷鏈物流園區也預估可獲得大量訂單，帶動自動化分級與包裝技術的升級。

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

柯志恩也認為，上海、福建陸客若能來到高雄自由行，除了有助小港機場運量提升，也同步帶動高雄觀光旅宿周邊產業鏈的活絡。高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與大陸市場有更深的交流，她都樂觀其成。

柯志恩最後表示，不過她還是期待這些惠台政策，能夠不受兩岸政治因素影響而走得長遠，這才是真正造福兩岸民眾。她強調，她提出的「夢想海港」政策，就是要將高雄打造為能與上海、大阪、釜山並駕齊驅的國際港口城市，除了陸客，我們也要全世界的客人。

柯志恩說，我們的產品不只要銷往大陸，還要繼續銷往世界各個角落，若她能得到市民信任選上高雄市長，她會繼續帶領高雄走向世界。