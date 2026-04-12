　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會後10項「惠台大禮包」　柯志恩喊3項有利高雄：樂觀其成

▲▼柯志恩首場政見會喊「13579」　自詡教育市長！0派系、0霸凌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩看10項惠台大禮包，喊樂觀其成。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席鄭麗文率團訪中今（12日）落幕，鄭麗文返台之際，中方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。對此，國民黨立委、高雄市長候選人柯志恩表示，高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與大陸市場有更深的交流，她都樂觀其成。

在國民黨主席鄭麗文結束「2026和平之旅」行程之際，中方宣布對台十項措施，包括推動福建沿海地區在條件具備情況下，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道；完善涉台漁業准入管理。

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

另外，為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場；允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網絡視聽平台播出；推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。

對於大陸宣布10項惠台政策，柯志恩表示，其中對高雄較為有利的為遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項。

她指出，高雄前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，高雄也擁有完備的冷凍倉儲與加工產業鏈，若陸方願意讓台灣遠洋漁船靠泊，並提供遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，以及為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利，不僅將顯著降低遠洋漁船的作業成本，大陸市場的開放，也能對高經濟價值魚種，如鮪魚、魷魚、秋刀魚產生龐大需求。

而高雄農產品近年因為極端氣候及過度依賴內銷市場，導致產銷失衡，若大陸市場重新開放，能為高雄優質農產品如鳳梨、蓮霧等開闢穩定通路，迅速消化產銷失衡之壓力，實質幫助農民增加收入。為了應對大陸對高品質農產品的要求，高雄的冷鏈物流園區也預估可獲得大量訂單，帶動自動化分級與包裝技術的升級。

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

柯志恩也認為，上海、福建陸客若能來到高雄自由行，除了有助小港機場運量提升，也同步帶動高雄觀光旅宿周邊產業鏈的活絡。高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與大陸市場有更深的交流，她都樂觀其成。

柯志恩最後表示，不過她還是期待這些惠台政策，能夠不受兩岸政治因素影響而走得長遠，這才是真正造福兩岸民眾。她強調，她提出的「夢想海港」政策，就是要將高雄打造為能與上海、大阪、釜山並駕齊驅的國際港口城市，除了陸客，我們也要全世界的客人。

柯志恩說，我們的產品不只要銷往大陸，還要繼續銷往世界各個角落，若她能得到市民信任選上高雄市長，她會繼續帶領高雄走向世界。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳
綠批對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑
永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億
女賽評遭批裙子太短...開大招變「全身黑」　畫面太衝擊
參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊「希望帶一台回去」
鄭麗文返國前出招！　謝衣鳯等3人聯合聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

中共對台10項新政策　白黨團：應秉持對等尊嚴、自由民主進行交流

鄭麗文返國前夕出招！藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人聯合聲明

萬人連署反印度移工！莊瑞雄：面對缺工要有制度　不能用恐懼取代事實

鄭習會後10項「惠台大禮包」　柯志恩喊3項有利高雄：樂觀其成

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

習近平給鄭麗文喝「雞湯海蚌」　尼克森當年喝完台灣跌進黑暗外交

藍白合4月底將揭曉　蘇巧慧：一直都是做「一對一」準備

讚陸對台10項新政是兩岸重大突破　傅崐萁：民進黨應積極規劃配套

鄭習會後陸曝10項利多　張榮恭：對鄭麗文推動和平的積極回應

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

中共對台10項新政策　白黨團：應秉持對等尊嚴、自由民主進行交流

鄭麗文返國前夕出招！藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人聯合聲明

萬人連署反印度移工！莊瑞雄：面對缺工要有制度　不能用恐懼取代事實

鄭習會後10項「惠台大禮包」　柯志恩喊3項有利高雄：樂觀其成

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

習近平給鄭麗文喝「雞湯海蚌」　尼克森當年喝完台灣跌進黑暗外交

藍白合4月底將揭曉　蘇巧慧：一直都是做「一對一」準備

讚陸對台10項新政是兩岸重大突破　傅崐萁：民進黨應積極規劃配套

鄭習會後陸曝10項利多　張榮恭：對鄭麗文推動和平的積極回應

泰勒絲7月辦世紀婚禮！超狂伴娘團名單媲美葛萊美　賓客須簽保密協議

金荷娜來台10天不捨落淚！　南優賢一句話逼哭全場「溫馨擁抱告別」

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳！背後疑藏長照悲劇

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

陸奧迪男加油不付錢　女員工追不上自墊2750元油錢

永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億

曾沛慈《浪姐7》爆退賽！本人親上火線發聲　排名疑遭黑箱壓票

快訊／新北三峽三合院廚房起火　80多歲老翁命危送醫

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

IU想嫁皇室超自戀　《大君夫人》求婚邊佑錫

政治熱門新聞

習閉門稱中國人不打中國人　陸10時釋十項惠台政策

鍾小平再爆陳佩琪加1500萬搶1.6億豪宅

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

藍營彰化縣長推誰　謝衣鳯等3人出招

律師看柯文哲判決書：最常騙錢招式是「裝窮」　只有黃崇仁沒被騙

習近平給鄭麗文喝「雞湯海蚌」　尼克森當年喝完台灣跌進黑暗外交

談1.25兆軍購預算　谷立言樂觀：會過

萬人連署「中止印度移工來台」　王鴻薇要求勞動部收回成命

戰演訓優先！國軍軍歌比賽喊停　國防部：不做形式驗收

邱毅大讚鄭麗文看中國機器人　轟魏哲家被吹捧過頭「淺薄都飄了」

前年碧潭落水　林子宇親吐內幕！

彰化、雲林2鄉長光電案收賄近千萬放水廠商　監察院彈劾

李四川：這幾天會跟黃國昌接洽　4月底新北藍白合一定有結果

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

更多熱門

相關新聞

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

中方公布「十大惠台政策」　民進黨團：交流可以但不能帶條件

國民黨主席鄭麗文率團訪中今（12日）落幕，鄭麗文返台之際，中方也送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣一向支持正常、對等、沒有政治前提的兩岸交流，但對於附帶條件、可隨時收回的政策，社會必須提高警覺。

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

美國務院、AIT對鄭習會表態　綠委認同：國防能力是最根本後盾

美國務院、AIT對鄭習會表態　綠委認同：國防能力是最根本後盾

鄭麗文訪陸喊和平　盼兩岸恢復正常交流：2028國民黨執政後開始

鄭麗文訪陸喊和平　盼兩岸恢復正常交流：2028國民黨執政後開始

若換沈伯洋選北市影響雙北連動？　蘇巧慧：黨中央會提最適當人選

若換沈伯洋選北市影響雙北連動？　蘇巧慧：黨中央會提最適當人選

關鍵字：

兩岸交流惠台政策高雄漁業陸客自由行農產品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面