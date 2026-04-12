韓冷凍倉庫火災奪命！2消防員二度闖火場殉職　31歲準新郎魂斷現場

▲南韓全羅南道莞島郡一處水產加工冷凍倉庫12日起火，兩名消防員救災殉職。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓全羅南道莞島郡一處水產加工冷凍倉庫今（12）日上午發生嚴重火災，消防隊兩度進入火場搶救，疑因內部累積的油性蒸氣瞬間爆炸，導致火勢猛烈竄升，造成2名消防員受困殉職，其中31歲消防員更是預計今年10月結婚的準新郎。突如其來的意外震驚各界，當局已展開事故原因調查。

根據韓媒《News1》、《中央日報》、《朝鮮日報》，該起火災發生於當地時間12日上午8時25分，地點位在南韓全羅南道莞島郡一間水產加工業者的冷凍倉庫。消防單位上午8時31分派出先遣隊到場，並陸續增派人力與設備投入災害搶救。初步共有115名消防人員與39輛裝備參與救援。

消防人員上午8時38分首次進入火場，當時僅在牆面發現些微煙霧，甚至一度回報「未見明顯火源」。然而撤出後不久，倉庫內再度冒煙，現場指揮研判需再度進入釐清起火點，於是在8時47分安排同一批7人展開第二次進入。

未料，進入火場後短短數分鐘內情勢急轉直下。現場人員於上午8時52分仍回報「未見火焰」，但僅過約3分鐘，內部卻突發劇烈燃燒與爆炸，火焰與高溫瞬間向外噴發。消防單位研判，應為天花板累積的油蒸氣遇熱後引發爆炸。

指揮官隨即透過無線電下達全面撤離指令，但7名進入人員中僅有5人及時逃出，另有2人失聯受困。

消防單位上午9時2分確認2人失去聯繫，隨即啟動「應變一級」並投入搜救，包括動員專責的快速救援小組（RIT）進入火場搜索。然而，由於冷凍倉庫內部採用易燃的聚氨酯保溫材料，燃燒後產生大量有毒濃煙，嚴重阻礙搜救進度。

經過持續搜索，莞島消防署現年44歲的救難隊員朴某於上午10時2分在入口約5公尺處被尋獲，已無生命跡象；另一名隸屬海南消防署的31歲消防隊員盧某，則於上午11時23分在入口約3公尺處被發現，同樣不幸殉職。整起火勢則於11時23分至11時26分間完全撲滅。

據悉，盧姓消防員原訂於今年10月結婚，是即將步入禮堂的準新郎，消息曝光後更添哀痛。消防單位表示，將與家屬及地方政府協調治喪事宜，預計以道級規格舉行。

至於起火原因，現場業者供稱，事發當時正在進行「去除油漆（環氧樹脂）」作業，並使用噴燈施工，疑似因此引燃火勢。相關單位初步研判，火災可能與作業過程中產生的可燃氣體有關，並在密閉空間內累積後引發爆炸。