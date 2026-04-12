萬人連署反印度移工！莊瑞雄：面對缺工要有制度　不能用恐懼取代事實

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣引進印度移工惹議近日在網路引發熱議，有民眾於公共政策網路參與平台發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」，至今已經破2.8萬人連署，國民黨立委王鴻薇更強調，「我會要求勞動部收回成命，中止印度移工來台」。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（12日）表示，社會各界的關切可以理解，但政策討論應回到事實與制度面，理性面對台灣長期存在的缺工問題。

莊瑞雄向《ETtoday新聞雲》指出，台灣多項產業長期面臨人力不足壓力，政府評估適度增加移工來源國，目的在於分散風險、補足產業需求，這是勞動政策持續檢討的一環，並非臨時起意的決策。

莊瑞雄並引述勞動部4月10日的說明強調，完善勞動者權益、回應產業對勞動力的需求，一直是政策核心目標；而針對引進印度移工，政府將從三大面向進行審慎評估與把關，包括產業實際人力需求、國人關切事項，以及相關配套是否完整，並已明確表示整體推動「不會躁進」，將視評估情形審慎決定期程。

莊瑞雄表示，政府在推動政策的同時，更應強化對外溝通，針對社會關心的治安管理、文化適應、仲介制度以及對本國勞工影響等問題，逐一提出具體說明與配套措施，避免資訊不對稱造成不必要的恐慌與誤解。

莊瑞雄強調，任何勞動政策都必須建立在三項原則之上，「保障本國勞工權益」、「補足產業缺口」，以及「制度具備可控與可管理性」。包括來源國篩選機制、在台管理制度，以及違規處理與退場機制，都應具體規範並對外說明，接受社會檢驗。

對於部分在野黨要求全面喊停，莊瑞雄表示，監督政策當然必要，但若以情緒性言論將移工議題與治安直接連結，恐無助於問題解決，反而加劇社會對立。真正應該面對的，是如何在缺工現實下，建立一套兼顧產業發展與社會安心的制度。

莊瑞雄最後強調，面對產業缺工挑戰，政府必須提出具體制度，社會也應以理性態度進行討論，這才是對台灣長遠發展最負責任的作法。