科切拉「音樂劫」驚魂！燈具從天而降砸觀眾　她頭破血流畫面曝

▲美國科切拉音樂節（Coachella）驚傳意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國科切拉音樂節（Coachella）驚傳意外！一場原本熱鬧的電音演出，卻因高空燈具突然墜落砸向觀眾而變調。事故發生在11日晚上8時，至少一名女性觀眾頭部遭重擊、當場血流不止，現場一度陷入恐慌，主舞台之一Do LaB也緊急關閉，活動安全再度引發質疑。

根據美媒《紐約郵報》，事故當時，DJ約翰・薩米特（John Summit）正在Do LaB舞台演出。目擊者Joey Freshour表示，一組燈光設備從高處墜落，直接砸中前方一名女子，「把她的頭砸開了一道傷口」，甚至直言，「燈上都是血，地上也都是血」。

事發後，周邊觀眾立即揮舞燈光求救，並有3人迅速將傷者抬離人群送醫。該名目擊者事後拍攝掉落燈具，指出該設備重量極重，「一個人根本搬不動」，並強調拍攝是為了留下證據。他痛批，「這真的不行！科切拉音樂節到底在做什麼？」

現場畫面顯示，保全人員隨後宣布有人遭掉落物擊中，並暫時關閉舞台。晚間該區域也被全面封鎖，形同「類似犯罪現場」進行管制。

外界推測，強風可能是釀禍關鍵之一。當天音樂節場地風勢強勁，該名目擊者也提到演出期間「風勢很快變強」。惡劣天候已影響多項活動安排，包括電子音樂人Anyma取消深夜演出，營地帳篷也傳出被吹翻等情況。隨後登場的製作人Jigitz亦證實演出被迫提前結束。