美國提「3強硬要求」談判破局　親伊朗人士批：根本不是來談的

▲范斯在巴基斯坦舉行會後記者會。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國與伊朗在巴基斯坦長達21小時的談判宣告破局，美國副總統范斯12日率團打道回府，雙方在核武議題與荷莫茲海峽控制權上的巨大鴻溝，讓這場備受矚目的外交會談無疾而終。而有親伊朗人士則指出，美方提出了3個「不合理要求」，根本就不是來談判的。

范斯在記者會上言詞犀利直言，「壞消息是我們沒有達成協議，但這對伊朗而言更是壞消息。」他稱，美方已清楚畫出紅線。談到談判失敗的核心原因，范斯認為，伊朗拒絕承諾永久放棄核武，而美方需要的是「明確承諾，不尋求核武，也不尋求任何能讓他們迅速取得核武的工具」。

《紐約時報》指出，范斯的要求實際上意味著伊朗必須永久停止濃縮鈾活動，並交出目前持有的核燃料庫存，包括存放在伊斯法罕、重達970磅、接近武器等級的濃縮鈾。親德黑蘭的保守派分析人士戈勒哈基更爆料，美方還額外提出由美國「依照自己的條件管理荷莫茲海峽安全」，直批「美國根本不是來談判的」。

《紐約時報》也直言，范斯要求伊朗明確承諾「不發展核武」的說法很奇怪，因為伊朗過去曾經多次做出類似承諾，在2015年的核協議中也曾白紙黑字寫明。然而2015年伊朗核協議光是談判就耗費2年，如今還疊加戰爭狀態、核擴散疑慮與海峽控制權等複雜變數，想靠單次會談就拍板定案，從一開始就不切實際。

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》則措辭強硬指，美方的「過度要求」才是協議破局的主因。伊朗國營電視台也相繼批評美方越線、開出不合理條件。不過在范斯宣布談判破局之前，伊朗政府還曾在社群媒體上表示協商仍將持續。

此次談判陣容龐大，美方由范斯、中東特使威科夫與川普女婿庫許納共同出席，伊朗則派出國會議長卡利巴夫、外長阿拉奇，並有東道主巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾在場見證。范斯透露，21小時談判期間，代表團與川普通話多達6至12次。

談判破局的消息傳出後，伊朗民間一片憂慮，許多人在社群媒體上傳遞不安情緒，擔憂美伊之間的軍事衝突恐將再起。