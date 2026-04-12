12生肖本週運勢來了！羊旺到沒朋友　狗事業財運雙強

▲4月12日至18日十二生肖整體趨勢排行。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

本周運勢榜單揭曉，命理生肖專家曼樺老師特別整理出4月12日至4月18日12生肖整體趨勢排行。在事業、財運、愛情與健康四大面向中，各生肖表現分歧，其中以羊整體運勢最為突出，不僅在事業、財運、愛情與健康皆名列前三，成為本周最大贏家；狗則在事業與財運表現亮眼，同樣受到關注，其餘如馬、牛、猴等生肖也分別在不同面向擠進榜單，整體運勢呈現多點開花。

本周事業運前三名：

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1.狗：本周運勢超級旺盛，為第一名。耕耘二年的專業項目，終於突破現境，取得最佳的合作模式，開啟業務大力推廣。

1.羊：本周運勢順風順水，同為第一名。共榮共贏的做事理念，讓商業合作者都喜歡你，大餅分食的概念，路才走得長遠。

2.馬：本周運勢不俗，為第二名。市場經濟環境及掌控因素不如你想像順利進行，須隨時了解跟進，減少損失才是王道。

3.牛：本周運勢逆勢上升，繼續好運，為第三名。業務合作機會很多，要抓緊把握，主動搶先出擊，勝過被動失去。

3.猴：本周運勢順風順水，同為第一名。共榮共贏的做事理念，讓商業合作者都喜歡你，大餅分食的概念，路才走得長遠。

本周財運前三名：

1.羊：本周財運旺盛，事業上出現同頻共振的貴人，一起成就計畫中的方案與目標，突破困難，利益共享。

2.狗：突如其來的好運，主要是來自於你團隊拚搏的堅持，和客戶達成一致的目標，少賺一點，但是未來合作的路很長遠。

3.馬：本周財運屬於正財，以及跨業的收入。市場經濟萎縮，現金為王，寧願多多與人結盟，同業擴大市場區域，大家才有賺頭。

本周愛情運前三名：

1.羊：單身者愛情運上升，你欣賞暨獨立又依賴的女性，可以強勢也可以溫柔，可以開放也可以傳統，剛好她出現了。

2.狗：家庭運甜蜜，因妻得貴的你，漸漸感受到並感恩，為你的人脈關係加分，也獲得許多生意上的機會。

3.牛：家庭運甜蜜，夫妻一起計畫午一假期國外旅遊，一個搜集資料，一個負責預算，真是和諧。感受到結婚相伴的好處。

本周健康運前三名：

1.羊：健康運不錯，為了健康五穀雜糧飲自己動手做，從炒生豆到大麥，糙米，薏仁等樣樣自己來，越來越懂得養生了。

2.牛：健康運不錯，生活越來越自律，當你清楚健康為財富之本的根源之後，你更遵守健康的生活與保健。

3.猴：健康運不錯，回復了該有的身材曲線，你體會到”食療”的重要與可貴，清楚知道自己可以選擇食物。

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