主播睡著了？網球轉播沒播報聲「傳來打呼聲」　觀眾傻眼狂問

▲博斯網球台主播被質問是否睡著。（圖／翻攝自博斯網球粉絲團）

記者鄺郁庭／綜合報導

華視新聞11日因作業疏失，導致主播王韻筑大打哈欠的畫面曝光，掀起網友議論。結果又有網友抓包博斯網球台轉播蒙地卡羅大師賽時，竟出現疑似打呼聲且長時間沒有播報，讓觀眾傻眼，紛紛湧入粉絲團詢問「主播是不是睡著了？」引發話題。

Threads上有不少網友分享，博斯網球體育台11日晚上轉播蒙地卡羅大師賽四強賽，卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz Garfia）對上瓦朗坦瓦舍羅（Valentin Vacherot），畫面一切正常，但聲音卻出現異狀，因為居然有「打呼聲」。

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就有人直呼，「不可能，有人在轉播台睡到打呼吧？」「剛剛有主持聲，變成打呼聲？好奇問主播是睡著嗎？」其他網友也留言討論，「超好笑，我還以為是我爸睡著了」、「看來紅眼班太操而且也不是第一次了」、「一度以為我聽錯。」

也有網友到「博斯網球粉絲團」臉書專頁詢問主播是否睡著，「只有沉重呼吸聲，沒有在播報，蒙地卡羅大師賽四強、阿卡這場4/11 22:45」、「累了可以轉播原音就好啦」、「超過10分鐘沒說話，只有打呼聲」、「都沒有同事去叫他起床嗎？這個比主播打哈欠還誇張耶！」