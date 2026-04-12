　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主播睡著了？網球轉播沒播報聲「傳來打呼聲」　觀眾傻眼狂問

▲▼ 。（圖／翻攝自博斯網球粉絲團）

▲博斯網球台主播被質問是否睡著。（圖／翻攝自博斯網球粉絲團）

記者鄺郁庭／綜合報導

華視新聞11日因作業疏失，導致主播王韻筑大打哈欠的畫面曝光，掀起網友議論。結果又有網友抓包博斯網球台轉播蒙地卡羅大師賽時，竟出現疑似打呼聲且長時間沒有播報，讓觀眾傻眼，紛紛湧入粉絲團詢問「主播是不是睡著了？」引發話題。

Threads上有不少網友分享，博斯網球體育台11日晚上轉播蒙地卡羅大師賽四強賽，卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz Garfia）對上瓦朗坦瓦舍羅（Valentin Vacherot），畫面一切正常，但聲音卻出現異狀，因為居然有「打呼聲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有人直呼，「不可能，有人在轉播台睡到打呼吧？」「剛剛有主持聲，變成打呼聲？好奇問主播是睡著嗎？」其他網友也留言討論，「超好笑，我還以為是我爸睡著了」、「看來紅眼班太操而且也不是第一次了」、「一度以為我聽錯。」

也有網友到「博斯網球粉絲團」臉書專頁詢問主播是否睡著，「只有沉重呼吸聲，沒有在播報，蒙地卡羅大師賽四強、阿卡這場4/11 22:45」、「累了可以轉播原音就好啦」、「超過10分鐘沒說話，只有打呼聲」、「都沒有同事去叫他起床嗎？這個比主播打哈欠還誇張耶！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳
綠批對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑
永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億
女賽評遭批裙子太短...開大招變「全身黑」　畫面太衝擊
參觀小米汽車驚呼連連　鄭麗文嗨喊「希望帶一台回去」
鄭麗文返國前出招！　謝衣鳯等3人聯合聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」：不要懲處她

主播睡著了？網球轉播沒播報聲「傳來打呼聲」　觀眾傻眼狂問

12生肖本週運勢來了！羊旺到沒朋友　狗事業財運雙強

印度移工要來了！美股達人「列3原因」支持：這是必要的

藍綠白主席出訪一比高下！蘇一峰酸：繳納稅錢看了什麼

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為：危險駕駛

首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

身上沒包！美食街「1人用餐怎佔位」　過來人曝方法：他們很熱心

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

女主播打哈欠被播出！名嘴幫求情喊「是真情流露」：不要懲處她

主播睡著了？網球轉播沒播報聲「傳來打呼聲」　觀眾傻眼狂問

12生肖本週運勢來了！羊旺到沒朋友　狗事業財運雙強

印度移工要來了！美股達人「列3原因」支持：這是必要的

藍綠白主席出訪一比高下！蘇一峰酸：繳納稅錢看了什麼

國道「龜速v.s超速」誰最討厭？網一面倒怒轟這行為：危險駕駛

首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

身上沒包！美食街「1人用餐怎佔位」　過來人曝方法：他們很熱心

泰勒絲7月辦世紀婚禮！超狂伴娘團名單媲美葛萊美　賓客須簽保密協議

金荷娜來台10天不捨落淚！　南優賢一句話逼哭全場「溫馨擁抱告別」

綠批陸對台10新政策「養套殺」　國民黨反擊：逢兩岸利多就急抹黑

丈夫帶愛妻外出散步…雙雙溺斃嘉南大圳！背後疑藏長照悲劇

快訊／14:04花蓮縣規模3.8地震　最大震度1級

陸奧迪男加油不付錢　女員工追不上自墊2750元油錢

永和世界豆漿大王「托盤蛆狂爬」　衛生局：未改善最高罰2億

曾沛慈《浪姐7》爆退賽！本人親上火線發聲　排名疑遭黑箱壓票

快訊／新北三峽三合院廚房起火　80多歲老翁命危送醫

吃大蒜後「死亡口氣」刷牙也沒用！網推6招救急　第1名竟是蘋果

【有在看路嗎？】國道三角錐全撞倒！緊急右切驚險閃避緩撞車

生活熱門新聞

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

把握好天氣！　轉雨時間曝

放學玩手機！他驚「學生時代1回憶」不見了

黑色星期四來了！3星座「集體迎暴雨」　壓力、衝突不斷

百年老店「兩喜號」二代闆娘過世！老顧客不捨

專家：「跑山獸的存在」讓7.5億消防計畫像詐騙

白沙屯「累了請上車」他還是載了！下場恐罰9000元

日本女優揭「AV春藥」真相　千萬片迷朝聖

更多熱門

相關新聞

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

華視新聞11日因作業疏失，導致主播王韻筑大打哈欠的畫面曝光，掀起網友熱烈討論。對此，王韻筑笑稱「始料未及」，並替同事澄清當時的狀況；華視也隨即發表聲明致歉，目前已委由公評人調查並承諾改善流程。

主播父痛斥酒駕惡男「殺人機器上路」

主播父痛斥酒駕惡男「殺人機器上路」

高醫大兒遭酒駕男撞死　主播父盼重判無期

高醫大兒遭酒駕男撞死　主播父盼重判無期

前主播入李四川團隊遭掀黑料　藍小雞問蘇巧慧：支持違反勞基法嗎？

前主播入李四川團隊遭掀黑料　藍小雞問蘇巧慧：支持違反勞基法嗎？

美女主播一刀剪短髮大突破！愚人節播報觀眾全嚇壞　

美女主播一刀剪短髮大突破！愚人節播報觀眾全嚇壞　

關鍵字：

主播轉播博斯網球蒙地卡羅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面