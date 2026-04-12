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闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

▲▼謝姓承辦員遭圍毆現場一片狼藉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲謝姓承辦員遭圍毆現場一片狼藉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南澳鄉知名景點「碧候溫泉」目前正值封園修繕與委外招標期間，不料竟傳出暴力流血衝突。南澳鄉公所一名謝姓承辦員因多次勸阻民眾私自闖入泡湯，竟遭對方心生不滿，於10日晚間糾眾圍毆並用酒瓶狠砸，連勸架的小吃店老闆也無辜受傷。警方獲報後立即出動快打部隊，連夜逮捕7名嫌犯到案。

▲▼謝姓承辦員遭圍毆現場一片狼藉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

碧候溫泉被譽為原民部落「三大秘湯」之一，泉質屬優質碳酸氫鈉泉。今年1月交由南澳鄉公所接管後暫停開放，但封園期間仍屢遭民眾擅闖。謝姓承辦員巡園時曾要求違規民眾簽署切結書，此舉引發對方怨恨。

10日晚間10時許，嫌犯得知謝男在南澳市區一家小吃店，竟搭乘兩部座車趕抵現場。即便店家已打烊，這群壯漢仍衝進店內持酒瓶瘋狂揮砸，謝男與試圖調停的江姓老闆均被打傷，現場地面血跡斑斑。

蘇澳警分局接獲報案後迅速啟動快打警力，雖然動手人士一度散去，但警方透過監視錄影畫面精準掌握身分，連夜於大南澳地區逮捕7名涉案人。嫌犯供稱是因不滿謝男「管太多」才動手報復。

警方訊後，依傷害、恐嚇及聚眾鬥毆罪，這涉案7人函送宜蘭地檢署偵辦，警方重申對暴力行為零容忍，絕對依法嚴查到底。

南澳鄉公所強調，碧候溫泉目前仍處於封園狀態，請民眾切勿擅闖以免發生危險。

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