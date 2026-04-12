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大陸 大陸焦點 特派現場

分析／陸拋「10顆紅利球」民進黨最終接不接？　經濟為念或已讀不回

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲「 鄭習會」會後，陸方今宣布大禮包「十項促進兩岸交流合作政策措施」，部份自由行、台農漁產品解禁。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪陸今（12）日即將返台，陸方上午準十點由官媒《新華社》權威發佈「十項促進兩岸交流合作政策措施」。其中，最有感就是即將開放上海、福建居民赴台自由行，也讓台灣觀光業者期盼已久。另外，針對台灣農漁檢疫輸入、台灣食品註冊都將提供便利、擴大開放兩岸航點、台灣影視重返大陸等措施，陸方也拋出金廈「新四通」、支持金廈共用機場等風向球政策。這十顆「紅利球」賴政府願意接住幾顆？若把球丟回將考驗民意與產業負面情緒，也不利選情，若接住賴總統還有以蒼生為念的大胸懷。兩岸和平皆在於一念之間，經濟為念或是繼續「已讀不回」，牽動兩岸關係下一步。

沒有紅地毯？「鄭習會」走出10項兩岸發展「新紅利」

「鄭習會」今12日走出了一條新方向，國民黨主席鄭麗文一行7日展開赴陸「和平之旅」，人才剛下機，就被有心人士酸溜溜地說，「怎麼沒有紅地毯？規格不夠高？」隨著中台辦主任宋濤親自接機，一路陪伴坐高鐵直奔南京，接著設下晚宴款待台灣來的客人，足以顯示大陸方面高規格禮遇鄭麗文一行。之後，再也無人提及「紅地毯」，畢竟現今兩岸眼下不只要「和平」，民生上面「實質性」的發展交流更是重點。

終於，睽違十年，中共中央總書記習近平與鄭麗文於10日在北京人民大會堂舉行「鄭習會」，這也是國共領導人相隔十年再次交流，從會見到中午不開放午宴，可以感受國共雙方濃厚氣氛。鄭麗文也轉述她轉述習近平席間特地提及台灣的農漁產品，並且當面說「非常歡迎台灣的農漁產品都可以進到大陸。」

官媒《新華社》當天也報導習近平全文講話，針對兩岸關係發展四點意見，特地提到「歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶；國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。」

習近平親自開口指示方向，大陸方面肯定早有研究與準備，這些都是十非明確訊號，正如國民黨副主席張榮恭預告會有大禮包。果然，鄭麗文今12日返台前上午正準備參訪小米汽車，大陸官媒《新華社》權威發布「「十項促進兩岸交流合作政策措施」，實際檢視10條政策措施不是「虛禮」都是可執行實質紅利，並且顯示大陸對於鄭麗文來訪與「國共交流」都給予最高善意與支持。

▲▼ 「鄭習會」少了一點紅 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文轉述習近平「非常歡迎台灣的農漁產品進到大陸」，等於保證落實對台十項政策措施。（圖／ETtoday資料照）

「從自由行到農漁解禁」中台辦10項利多有備而來

實際來看中台辦授權發布「十項促進兩岸交流合作政策措施」，許多措施，許多過去被切斷的「既有紅利」，部分政策受到疫情影響或是檢疫不合格等因素中斷。如今許多政策措施重新接回，對於民進黨是一大考驗，「這球接不接？如果願意，又該怎麼接？」這將涉及雙邊溝通從「已讀不回」開始「已讀已回」。

首先來看十項前兩條，主要是「國共機制常態化」， 確立國共兩黨溝通機制常態化，顯示「鄭習會」最重要的成果。陸方指出在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家親」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融。

過去大陸官方常講「老三句，要堅持「九二共識」、反對「台獨」和一個中國原則。觀察這次鄭麗文出訪，陸方淡化「一中原則」說法，從官媒報導到今天十項政策發布僅強調堅持「九二共識」、反對「台獨」。過去「一個中國原則下的九二共識」，這次的「一中原則」沒有過多提及，模糊表述處理，比如用「共同家園」「兩岸一家親」，意味國共有默契回歸「九二共識」，能有更多柔性對話交流空間，降低防禦民進黨的攻擊。

爭吵已久「陸客自由行」，疫情前確實是大陸方面硬生生砍掉，之後爆發疫情，我方也順理成章「取消」台灣團赴陸，但疫情結束後，執政黨依舊不願放台灣團客赴陸。即使對岸去年起宣布上海、福建團客赴金馬，陸委會也是意興闌珊，經常呼籲對岸「全面開放」，原因是「對等尊重」。

如今陸方從放開上海、福建團客到金廈，再到今天最新政策上海、福建「個人赴台自由行」。面對陸方再次釋出善意，民進黨是否願意迎接自由行陸客？又或是以各種理由推託，外加一句老話「陸客全面開放，台灣才放」。

但試問若陸方全面開放，台灣準備好了嗎？曾有台灣觀光業者透露，目前台灣觀光飯店、遊覽車等業者光是應付國旅、外國客已經很滿，加上之前倒閉潮再接應陸客來台，人手能否銜接？最好方式是逐步放開的兩岸觀光，也給彼此相關主管機關「銜接」中斷已久的對話機制。

再來看，陸方宣布推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。「支持」盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。這次即將恢復的航點不是常見新二線城市，反倒是外國旅客或台灣百姓有興趣熱門景點，像是新疆、大東北、西域風情蘭州、 「13朝古都」西安等地，可見陸方有做足調查，尤其讓外界來看新疆現在樣貌「歡迎來檢視」。

▲捕抓石斑魚 。（圖／資料照）

▲賴政府的兩難？接球，承認國民黨交流有效，不接等於坐視農漁民與觀光業流失紅利。（圖／ETtoday資料照）

農漁產品回陸市場、「台灣腔」回歸陸民眾記憶？

農漁食品、台灣食品輸陸「解套」也讓外界十分期待，近年陸方針對台灣農漁產品檢疫要求嚴格，確實有部分台灣水果、水產整改後重回大陸，歷經艱辛，比如台東「鳳梨釋迦」嚴格改善才重返大陸市場。如今台灣食品註冊與農產禁令放開，陸方主動願意提供「便利化」政策措施，都是在「轉化與彌補」過去因兩岸關係衍生的硬政策。

不過，農漁產品、台灣食品輸陸還是有先決條件，必須堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，當然不只為藍營縣市率先開啟「便利」大門，也歡迎「綠營」執政縣市交流。預料「鄭習會」後藍營執政縣市長、相關農漁產工會與業者等團體，將會是下一批登陸「推銷產品」的貴客。

另外，影視作品合拍與解禁也是一大關鍵訊號。還記得20年前台灣偶像劇瘋狂輸入對岸，代表作「流星花園」「公主小妹大」等優質作品陪伴大陸80、90後長大，記憶裡的「台灣腔」也特別親切熟悉。曾幾何時，大陸影視作品反向輸入台灣，過去兩岸共創甚至成為眾矢之的，只要去大陸發展藝人歌手就是「賣台」。但別忘了，台灣文創產業有權利發揚到全世界，包括到大陸。

這次大陸釋出友善訊號，「允許」優質台灣影視劇在大陸衛視與網路平台播出，支持兩岸合拍微短劇，也是正式對台灣文創業「實質」招手，同時告訴台灣創作者決定權就在手裡，來與不來取決自由心念。

陸丟「10顆紅利球」賴政府願接多少善意或丟回？

陸方這次發布「十項促進兩岸交流合作政策措施」，很多內容都是在既有政策措施上重新銜接，按照慣例，陸方會再發佈細則說明。部份對台十項內容屬於「短期難成、意義深遠」的風向球，比如：金廈「新四通」、支持金廈共用新機場、研究建設台灣遠洋漁船靠泊碼頭及自捕漁獲銷售便利、研究設立對台小額交易市場，支持中小企業開拓內需。

仔細觀察以上這些對台政策用詞不是「允許」「恢復」「建立」「提供」，而是「支持」「研究」「推動」，代表大陸方面手裡確實有執行方案，但一個碗碰不響，必須有台灣執政者一起來「支持、研究與推動」，目前來看機率極低，甚至將成為被攻擊的目標。

大陸方面深知，國民黨是「在野黨」沒有決定權，這些涉及主權與兩岸法律的等項目，短期內民進黨執政黨絕不可能通過或支持。比如「金廈四通」與「共用機場」，就是大陸拋出的長期戰略球，測測台灣內部民意風向，也是試探賴政府反應，一方面有意塑造「陸方願意、台灣不願」的氛圍。

但實際來看陸方釋出「十項促進兩岸交流合作政策措施」，依舊聚焦「民生經濟」，繞過兩岸官方僵局，除了國共兩黨正式恢復交流，幾顆經貿球也精準丟向台灣農漁業者、觀光老街、航空旅遊以及影視市場，想必業者一定願意接，就看賴政府是否願意接招？

中台辦選在鄭麗文返台當天發布10項措施，也是給「鄭習會」一個最實惠反饋，原本緊閉的紅利大門就看民進黨怎麼開。最好恢復的「上海福建自由行」與「農漁解禁」假設全數丟回，綠營如何面對年底的地方選戰，以及安撫期待已久觀光與農產業。假設如果接住部分善意，等於默認國民黨「交流止戰」的效果，對民進黨來說確實是高難度接球與抉擇。

稍早陸委會也以「糖衣毒藥」批評大陸對台十項政策措施，指稱對岸常以「養套殺」手法，經常以各種莫須有理由片面撤銷或停止政策，造成我方關產業極大困擾。罵歸罵，如今陸方丟出「10顆紅利球」，尤其是自由行與開放農漁產品，民進黨願意接或繼續「已讀不回」？

最終，還是期盼賴政府有「以蒼生為念」的大胸懷，兩岸和平在於「一念之間」，也牽動兩岸關係與經貿下一步。

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