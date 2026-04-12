　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦外長發聲　敦促美國伊朗恪守停火承諾

▲▼ 美伊會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲美伊馬拉松式會談未達協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美伊談判未達協議收場，雙方代表團均已離開巴基斯坦，現階段尚不清楚為期2周的停火協議下一步將如何進行，也不清楚是否計劃舉行更多會談。巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）12日發布聲明，要美國與伊朗繼續恪守停火承諾。

半島電視台等報導，達爾稱，巴基斯坦則會在未來這幾天持續扮演促進伊朗與美國對話與交流的角色，「我們希望雙方能保持積極態度，為整個地區乃至全世界實現持久和平與繁榮」，也對雙方肯定巴國促成停火所付出的努力表達感謝。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，美伊和平談判破裂令人失望，但敦促各方把重返談判列為當務之急，「當前最重要的事，就是維持停火並重返談判桌。我們持續期盼這場衝突能盡快落幕。衝突一旦升級，將造成更慘重的人員傷亡，並進一步衝擊全球經濟」。

CNN分析，美伊談判未果對於尋求擺脫當前危機的希望無疑是一次沉重打擊，這是自1979年以來美伊官員舉行的最高級別會談，除了口頭交鋒，雙方還多次交換並審閱技術文件，但雙方分歧實在太大，美伊採取截然不同的策略，也就是美國傾向2週停火落實後盡快解決問題，但伊朗節奏慢得多，傾向長期周旋談判。

CNN指出，隨著范斯表示美國已開出「最優且最終」的條件，現在球顯然回到伊朗手中，如果未來還要重啟談判，伊朗勢必得在立場上做出某種程度的改變。

美伊目前均明確表示關鍵癥結點就是核濃縮問題，伊朗多年來堅稱不會製造核武，只想發展核電，但近年來不斷提高鈾濃縮程度的舉動，讓西方世界深感憂慮，也正是這個導火線，引爆去年與以色列長達12天的衝突。伊朗似乎不願放棄濃縮鈾權利，而白宮要的，是伊朗絕對不會製造核武的保證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人台下飛機「就聞到臭味」！一票外國人點頭
快訊／新北工廠「全面燃燒」！烈焰狂燒200平方公尺
年輕人不用LINE！　聊天改用「3大APP」
2少女疊屍摩鐵！　30歲渣男跑了「又找傳播妹開房」
沖繩「知名連鎖店」9人狂腹瀉血便　5門市勒令停業
上海、福建陸客來台自由行將重啟　學者：觀光產值上看200億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺　反轉：她和小王聯手

巴基斯坦外長發聲　敦促美國伊朗恪守停火承諾

日本船長「剛開自動駕駛」就落海！沒穿救生衣　狂游50分奇蹟存活

沖繩「知名牛排屋」食安危機！9人吃完狂腹瀉血便　5門市勒令停業

川普放話「將發布大規模赦免令」　被爆早已私下偷承諾幕僚

美政府出手！終止伊朗前副總統兒子綠卡　一家三口在美國被抓

韓冷凍倉庫火災奪命！2消防員二度闖火場殉職　31歲準新郎魂斷現場

美伊關鍵議題沒談攏　伊朗：不期待靠單次會談達協議

5歲男童性侵「砍斷生殖器」亡！印度警衛被罵陽痿　殘忍虐殺

美伊談判翻車！川普突轉發「海上封鎖」文章　威脅暗示下一步

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺　反轉：她和小王聯手

巴基斯坦外長發聲　敦促美國伊朗恪守停火承諾

日本船長「剛開自動駕駛」就落海！沒穿救生衣　狂游50分奇蹟存活

沖繩「知名牛排屋」食安危機！9人吃完狂腹瀉血便　5門市勒令停業

川普放話「將發布大規模赦免令」　被爆早已私下偷承諾幕僚

美政府出手！終止伊朗前副總統兒子綠卡　一家三口在美國被抓

韓冷凍倉庫火災奪命！2消防員二度闖火場殉職　31歲準新郎魂斷現場

美伊關鍵議題沒談攏　伊朗：不期待靠單次會談達協議

5歲男童性侵「砍斷生殖器」亡！印度警衛被罵陽痿　殘忍虐殺

美伊談判翻車！川普突轉發「海上封鎖」文章　威脅暗示下一步

白沙屯媽祖今起駕！彰警預測去程走山線、回程海線「急行軍」

張孝全增肥7kg一餐嗑2便當！　「穿四角褲耍廢到發霉」罕曝私下面

屏東大叔騎車左轉沒打燈　19歲女騎士撞上！2人都送醫

曾家輝連兩戰投滿5局　不再刻意配速、先把每局品質投出來

2026卸妝趨勢「卸乾淨同時養膚」　12款專櫃、開架、Threads爆紅推薦

新手爸王齊麟用「假嬰兒」練習　當爸多責任想多贏幾場讓兒子看

快訊／新莊鐵皮工廠大火！濃煙直竄　烈焰狂燒200平方公尺

沒吃到「薑絲炒大腸」留一星負評　老闆調貨找他回店吃竟被告恐嚇

礁溪不限時摩洛哥風咖啡廳！坐落田野間超悠閒　有開放寵物友善

好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺　反轉：她和小王聯手

【慘摔在地】台南夫妻車停路中看花柱！　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

國際熱門新聞

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

談判破裂！伊朗握「4大王牌」根本不急

川普突轉發「海上封鎖」文章　暗示威脅伊朗

伊朗發言人曝「5大談判重點」！

川普警告：中國若運武器給伊朗　將面臨大麻煩

擁1億資產！退休日翁「1習慣」兒心寒

不滿美軍2艦通過海峽　伊朗革命衛隊：任何軍艦進出將嚴厲處置

美伊開戰首見！3艘超級油輪通過荷莫茲海峽　2艘屬於中國

印度5歲男童遭警衛性侵「砍斷生殖器」慘死

伊朗拒絕接受美方條件　范斯：伊朗不棄核

范斯：美伊未達協議

美伊第三輪會談！首度「面對面談判」　海峽控制權爆嚴重分歧

快訊／美伊第三輪會談結束　改磋商形式持續談判

更多熱門

相關新聞

美媒：川普私下放話　將發布大規模赦免令

美媒：川普私下放話　將發布大規模赦免令

《華爾街日報》披露，川普曾多次在私下場合承諾，將在任期結束前對核心顧問群進行「大規模特赦」，甚至開玩笑稱「只要踏進橢圓辦公室周圍200英呎的人，我通通都赦免」。儘管白宮發言人強調這只是幽默，但川普自上任以來已特赦超過1800人，引發熱議。

綠卡沒了！伊朗前副總統兒子在美國被抓

綠卡沒了！伊朗前副總統兒子在美國被抓

伊朗外交部：不期待單次會談達協議

伊朗外交部：不期待單次會談達協議

川普突轉發「海上封鎖」文章　暗示威脅伊朗

川普突轉發「海上封鎖」文章　暗示威脅伊朗

根本不是來談的！美「3強硬要求」曝光

根本不是來談的！美「3強硬要求」曝光

關鍵字：

美伊談判停火巴基斯坦北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

正妹女星突自白：7年沒性行為！

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

快訊／辛樂克升級強颱　最新路徑曝

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面