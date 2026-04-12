巴基斯坦外長發聲　敦促美國伊朗恪守停火承諾

▲美伊馬拉松式會談未達協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美伊談判未達協議收場，雙方代表團均已離開巴基斯坦，現階段尚不清楚為期2周的停火協議下一步將如何進行，也不清楚是否計劃舉行更多會談。巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）12日發布聲明，要美國與伊朗繼續恪守停火承諾。

半島電視台等報導，達爾稱，巴基斯坦則會在未來這幾天持續扮演促進伊朗與美國對話與交流的角色，「我們希望雙方能保持積極態度，為整個地區乃至全世界實現持久和平與繁榮」，也對雙方肯定巴國促成停火所付出的努力表達感謝。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，美伊和平談判破裂令人失望，但敦促各方把重返談判列為當務之急，「當前最重要的事，就是維持停火並重返談判桌。我們持續期盼這場衝突能盡快落幕。衝突一旦升級，將造成更慘重的人員傷亡，並進一步衝擊全球經濟」。

CNN分析，美伊談判未果對於尋求擺脫當前危機的希望無疑是一次沉重打擊，這是自1979年以來美伊官員舉行的最高級別會談，除了口頭交鋒，雙方還多次交換並審閱技術文件，但雙方分歧實在太大，美伊採取截然不同的策略，也就是美國傾向2週停火落實後盡快解決問題，但伊朗節奏慢得多，傾向長期周旋談判。

CNN指出，隨著范斯表示美國已開出「最優且最終」的條件，現在球顯然回到伊朗手中，如果未來還要重啟談判，伊朗勢必得在立場上做出某種程度的改變。

美伊目前均明確表示關鍵癥結點就是核濃縮問題，伊朗多年來堅稱不會製造核武，只想發展核電，但近年來不斷提高鈾濃縮程度的舉動，讓西方世界深感憂慮，也正是這個導火線，引爆去年與以色列長達12天的衝突。伊朗似乎不願放棄濃縮鈾權利，而白宮要的，是伊朗絕對不會製造核武的保證。