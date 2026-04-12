藍綠白主席出訪一比高下！蘇一峰酸：繳納稅錢看了什麼

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸「2026和平之旅」，相關話題引發討論。胸腔科醫師蘇一峰就發文，把藍綠白重要人物的出訪行程排成一列比較，狠酸有人自費出國見重要對象、談關稅與兩岸和平，也有人被質疑花公帑包機卻只是去看恐龍、看棒球，讓他忍不住傻眼直呼，「台灣人：我繳納稅錢看了什麼……」

蘇一峰在臉書發文寫下，白營方面，「黃國昌：我飛機自費，到美國見了國安會，AIT總部，美方5個部門，公布關稅當禮物，武器購買要公開透明為共識」；藍營則是「鄭麗文：我飛機自費，到中國見了許多人包含習大大，達成共識用兩岸和平當禮物」。接著話鋒一轉，把矛頭指向綠營，寫道「賴清德：我公費包機看了恐龍！」「卓榮泰：我自費包機看了棒球！」

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蘇一峰隨後還在留言區補上一句，「台灣人：我繳納稅錢看了什麼……」短短一句話，直接把整篇貼文的嘲諷力道拉滿，也讓不少網友看完直呼實在太酸。有網友留言表示，「擺在一排站，格局高低立馬分明」、「沒有對比沒有傷害」、「一比較高下立判。」

另外，也有人把焦點放在綠營行程本身，直酸「恐龍最好笑」、「看恐龍那個是怎樣，笑死」、「包機看棒球，超爽DER，專機看恐龍，超爽DER」。還有人質疑，「說真的，人民納稅錢讓他們去看恐龍、看棒球，真的不知道衝三小，對台灣完全沒有幫助，像是讓他們去玩一樣。」整篇貼文在藍綠白對比之下，也再度掀起網友對政治人物出訪效益與公帑使用的討論。