習近平給鄭麗文喝「雞湯海蚌」　尼克森當年喝完台灣跌進黑暗外交

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文本次「2026和平之旅」訪問中國大陸，中共中央總書記習近平在新疆廳高規格設宴款待。值得注意的是，鄭麗文分享她印象深刻的，是鄭習午宴的第一道菜「雞湯海蚌」，習近平特別說，這與當年中共宴請美國時任總統尼克森國宴同一道菜。不過，時事評論網紅江峰回顧尼克森1972年訪華，喝完這碗湯的後續發展，台灣迎來歷史上最黑暗的外交孤立期；此後，中美發表上海公報，從沒有外交關係，逐步發展全面正常外交關係，導致美國從台灣撤軍，美國也於1979年與中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。

鄭麗文本次赴陸訪問的重頭戲，就是4月10日與習近平會面，本次鄭習會安排於北京人民大會堂「東大廳」，並且在1小時的閉門會談後，習近平在新疆廳設宴款待鄭麗文與訪問團。

鄭麗文在午宴後，於國際記者會上分享，中午是一個非常溫馨的午宴，而讓她印象深刻的是第一道菜「雞湯海蚌」，習近平在介紹時指出，這是一道福建菜，當年中共宴請美國總統尼克森的國宴上，也是同樣的一道菜。

不過，擁有超過130萬YT粉絲追蹤的江峰表示，在懂歷史的人眼裡，這是一碗充滿黑色幽默跟殺機的毒湯。他說，讀史使人明智，不讀歷史，連別人罵你都聽不懂。

江峰指出，1972年尼克森訪華，是冷戰格局大洗牌，是中美關係的破冰，但對於台灣、對於中華民國來說，是一場徹頭徹尾，幾乎滅國級別的外交大災難，「尼克森不就喝了那碗福建海蚌湯之後，中美發表了上海公報，接著美國承認了一個中國，跟中華民國斷交、撤軍、廢約，台灣被一腳踢出聯合國，迎來歷史上最黑暗的外交孤立期」。

江峰說，那一碗海蚌湯，是踩在中華民國的政治屍體上熬出來的，今天習近平用同一道菜來招待國民黨的主席，骨子裡習近平是在告訴鄭麗文，上一次端出這道菜招待美國人，結果美國人把你們台灣給賣了，這次用同一道菜招待鄭麗文，自己好好品一品，美國人靠得住嗎？除了歸順中共，還有別的路走嗎？

江峰說，可惜鄭麗文完全沒有聽出這道菜裡，藏著的政治密碼和刀光劍影，高高興興喝了湯，抹了抹嘴，回來還幫著中共宣傳湯有多鮮美，「什麼叫政治玩偶，這就是了」。

▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）



回顧1972年尼克森訪華，時任美國總統的尼克森應時任中華人民共和國國務院總理周恩來邀請，前往北京、杭州和上海進行訪問。這是美國總統歷史上，第一次訪問中華人民共和國，而且尼克森到訪北京期間，還在中南海與中國共產黨中央委員會主席毛澤東會面。

本次的訪問，是「中美邦交正常化」的過程中重要的一步。這是美國總統第一次訪問當時被認為是其敵對國家的中華人民共和國，同時也終結了兩個國家長達25年相互隔絕的歷史。

從結果來看，美國與中國在1972年時沒有建立外交關係，在訪問結束之後，兩國政府發表了上海公報。根據公報，兩國致力於發展全面正常的外交關係；而公報的簽署也導致美國開始逐漸從台灣撤軍，根據美軍協防台灣司令部（USTDC）的數據，1970年時駐台美軍人數大約近1萬人，到了1974年底時，駐台美軍人數只剩5000多人。

此後，美國雖然跟中華人民共和國保持正式外交關係，但到了1979年1月1日才和中華民國斷交，並且和中華人民共和國全面建交，此後北京的美國聯絡辦公室和華盛頓的中國聯絡處同時升級為大使館；不過，美國同時也通過台灣關係法，以保證協防台灣的安全，並成立美國在台協會。

值得注意的是，在尼克森訪華之後的一年內，美國的關鍵盟友，包括日本、澳大利亞、聯邦德國（西德），相繼與台灣斷絕了官方關係，並與中國建立了外交關係。